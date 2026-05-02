Salidero de gas por más de cuatro meses expone negligencia oficial y convierte calle de La Habana en una bomba de tiempo

Un salidero de gas manufacturado lleva más de cuatro meses activo en la calle Príncipe, entre Vigía y Romay, en el barrio de Atarés de La Habana, sin que ninguna autoridad haya tomado medidas para repararlo, evidencia un video difundido este sábado en la red social X.

El testimonio grabado en el lugar es contundente. "Como pueden ver, eso es gas y llevamos así con esto más de cuatro meses y nadie hace nada al respecto. Aquí estuvieron la gente de saneamiento del ejército ayer y un general que estaba aquí llamó y nada, nadie vino", se escucha en la grabación compartida por el usuario Yanko Mesa.

El denunciante advierte que la situación representa "un peligro inminente" en una zona donde también viven niños y ancianos, y llama a compartir el video antes de que ocurra una tragedia.

Según el relato, personal de saneamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y un general visitaron el lugar y este último intentó gestionar una respuesta por teléfono, pero sin resultado.

"Limpiaron todo la calle y el general que había aquí llamó por teléfono a las entidades, por gusto nadie vino, no le hicieron caso. Quiere decir que no importa, que pase lo que pase", enfatizó el denunciante.

Asimismo, señaló la paradoja de que el gas se desperdicie durante meses en una tubería rota, mientras Cuba atraviesa una escasez extrema del combustible.

La fuga ocurre en el peor momento posible. El mercado informal de combustible se ha disparado en Cuba, con balones de gas doméstico que han llegado a cotizarse hasta 50,000 pesos cubanos en el mercado informal.

A principios de año, el gobierno suspendió la distribución de gas licuado en la región oriental por falta de suministro.

Este incidente no es aislado. La infraestructura gasífera cubana acumula décadas de deterioro. En noviembre de 2025, una avería dejó sin gas manufacturado a los capitalinos munipios de La Habana Vieja, Centro Habana, Cerro, 10 de Octubre y Plaza de la Revolución.

En mayo de ese mismo año, una rotura de tubería afectó a dos municipios habaneros. Y en 2022, residentes de Marianao denunciaron un salidero peligroso en plena calle con el mismo patrón: denuncia ciudadana, respuesta institucional nula y riesgo sostenido para la población.

El gobierno ha intentado presentar la expansión del llamado "gas de la calle" como solución a la crisis. En marzo, el gobierno anunció una meta de 25,000 nuevos clientes para este año, pero solo 735 viviendas habían sido conectadas a finales de ese mes, una cifra que evidencia la brecha entre el discurso oficial y la realidad.

Mientras tanto, en Atarés, el gas sigue escapando por una tubería rota desde hace más de cuatro meses, y los vecinos esperan que alguien actúe antes de que la negligencia derive en una catástrofe.