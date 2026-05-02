1ro de Mayo en Cuba: Más «puesta en escena de un cadáver» que «fervor revolucionario», afirma académica

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La marcha del Primero de Mayo en Cuba fue, según la académica cubana Hilda Landrove, poco más que una representación vacía: «más cercana a la puesta en escena de un cadáver que insiste en comportarse como si estuviera vivo, que a una manifestación de fervor revolucionario».

La investigadora, con doctorado en Estudios Mesoamericanos por la UNAM publicó este sábado un análisis en Facebook en el que desmonta la narrativa oficial sobre las marchas del Primero de Mayo en Cuba, convocadas por la oficialista Central de Trabajadores de Cuba bajo un lema antiimperialista y en el llamado «Año de Preparación para la Defensa».

Captura FB/Hilda Landrove

Las cifras difundidas por la prensa oficial y sus aliados internacionales —«más de medio millón» o directamente «millones» de participantes, según La Jornada, Cubainformación, Resumen Latinoamericano, etc.— son, a juicios de Landrove, simplemente «propaganda».

En criterio de la académica, la movilización sigue «una tendencia de disminución sostenida de participación en los rituales de reproducción ideológica en los últimos años», y la capacidad del régimen para convocar opera bajo «las lógicas de siempre: coerción, coacción, apatía que mueve a repetir lo que toca aunque ya no haya sentido para hacerlo».

Advierte que la asistencia no debe interpretarse como respaldo genuino: «Ello no significa que participación deba leerse directamente como fidelidad, apoyo, o disposición a defender al régimen hasta la última gota de sangre».

Uno de los indicios más reveladores del vaciamiento fue el traslado del acto central: en lugar de celebrarse en la Plaza de la Revolución —donde la escasa asistencia habría quedado expuesta—, Raúl Castro lo presidió en la Tribuna Antiimperialista frente a la Embajada de Estados Unidos en el Malecón habanero.

El contraste entre el discurso oficial y la realidad resultó especialmente hiriente. Mientras el régimen convocaba a la unidad frente al imperialismo, El presidente Miguel Díaz-Canel desfiló con tenis Adidas valuados en aproximadamente 1,449 dólares y su esposa Lis Cuesta portó un reloj valorado en más de 5,000 dólares. Días antes, niños fueron sacados de escuelas en San Miguel del Padrón y Santiago de Cuba para participar en marchas previas, ilustrando la coerción estructural que describe Landrove.

El escenario en que se celebró esta marcha es de colapso profundo. Cuba lleva cuatro meses sin recibir crudo de forma regular, con apagones que afectan regularmente más del 60 % del territorio nacional y una contracción del PIB proyectada entre 6.5% y 7.2% para 2026, la peor de la región. Más de 200,000 cubanos quedaron sin agua en abril por fallos en el bombeo eléctrico, y se han registrado cientos de manifestaciones populares desde enero solo en La Habana.

En ese contexto, Landrove identifica la única estrategia que le queda al régimen: «Persistir en mostrar una imagen de apoyo popular». Para ello, organiza brigadas de simpatizantes extranjeros que desfilan el 1 de mayo y al día siguiente celebran un Encuentro de Solidaridad, para que regresen a sus países a elogiar la revolución. «La revolución es al final una reliquia para consumo externo, sin sentido alguno para quienes tienen que vivir bajo su imposición», apunta la ensayista.

Landrove también aborda la presión de Washington y reconoce que el miedo a una intervención militar es el único combustible interno que aún puede generar algo de energía para el régimen, pero advierte que ese argumento tiene un límite claro: «La inflamación antiimperialista pierde su sentido porque los relatos de horror del qué pasará palidecen frente al horror cotidiano en el que viven los cubanos dentro del país desde hace muchos años».

«Sí, Trump es una desgracia, pero el régimen cubano también lo es, y no hay nada en él que lo vuelva defendible. Para una cantidad muy grande de cubanos lo más terrible, en este punto, es que el régimen responsable de su desgracia continúe existiendo», concluye Landrove.