Conductor en estado crítico tras accidente en Santiago de Cuba

El conductor de una camioneta BAW se encuentra en estado crítico tras un accidente ocurrido la madrugada de este sábado en la autopista de Santiago de Cuba, a unos 5 a 10 kilómetros antes del entronque de San Luis.

De acuerdo con la información del grupo "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!", aproximadamente a las 4:00 am. el vehículo impactó contra un ómnibus de Ómnibus Nacionales que cubría la ruta Cienfuegos–Guantánamo (turno/operativo 2938).

El internauta Pedro Domínguez, que compartió la noticia, precisó que no fue culpa del conductor del autobús, sino que el chofer de la camioneta se quedó dormido y lo chocó.

Captura de Facebook

De acuerdo con la información difundida, el chofer de la camioneta es la persona “más seria” entre los involucrados y presenta tres lesiones en el hígado, una hemorragia interna asociada a esas lesiones y una rodilla “desbaratada”.

Un video publicado por el reportero Yosmany Mayeta muestra la magnitud del accidente y autoridades en el lugar de los hechos.

En comentarios de Facebook usuarios mencionaron la peligrosidad del tramo San Luis–Palma, aludiendo a que en diciembre suelen ocurrir accidentes en esa carretera.

Otros atribuyeron parte del riesgo al agotamiento (“no duermen bien, no descansan lo suficiente”) y a posibles violaciones del tránsito, sin que se aportaran en el material detalles oficiales sobre las causas del choque.

Otro accidente de tránsito ocurrido esta semana en la céntrica calle Trocha, en Santiago de Cuba, dejó a dos jóvenes lesionados después de que la moto en la que viajaban fue impactada por un carro de renta.

Un trágico accidente tuvo lugar el 10 de diciembre, en la carretera de Puerto Padre, antes de llegar a Becerra, en la provincia de Las Tunas, y dejó como saldo la muerte del conductor de un ómnibus escolar, según informaron usuarios en redes sociales.

Los accidentes de tránsito en Cuba son frecuentemente atribuibles a la falta de mantenimiento de la infraestructura vial, el estado obsoleto del parque automotor y fallos humanos como la inobservancia de las normas de tránsito o la conducción negligente. El factor humano es responsable del 91 % de los accidentes, según informes oficiales.