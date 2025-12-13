Conductor en estado crítico tras accidente en Santiago de Cuba

El conductor de una camioneta BAW se encuentra en estado crítico tras un accidente ocurrido la madrugada de este sábado en la autopista de Santiago de Cuba, a unos 5 a 10 kilómetros antes del entronque de San Luis.
De acuerdo con la información del grupo "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!", aproximadamente a las 4:00 am. el vehículo impactó contra un ómnibus de Ómnibus Nacionales que cubría la ruta Cienfuegos–Guantánamo (turno/operativo 2938).
El internauta Pedro Domínguez, que compartió la noticia, precisó que no fue culpa del conductor del autobús, sino que el chofer de la camioneta se quedó dormido y lo chocó.
De acuerdo con la información difundida, el chofer de la camioneta es la persona “más seria” entre los involucrados y presenta tres lesiones en el hígado, una hemorragia interna asociada a esas lesiones y una rodilla “desbaratada”.
Un video publicado por el reportero Yosmany Mayeta muestra la magnitud del accidente y autoridades en el lugar de los hechos.
Lo más leído hoy:
En comentarios de Facebook usuarios mencionaron la peligrosidad del tramo San Luis–Palma, aludiendo a que en diciembre suelen ocurrir accidentes en esa carretera.
Otros atribuyeron parte del riesgo al agotamiento (“no duermen bien, no descansan lo suficiente”) y a posibles violaciones del tránsito, sin que se aportaran en el material detalles oficiales sobre las causas del choque.
Otro accidente de tránsito ocurrido esta semana en la céntrica calle Trocha, en Santiago de Cuba, dejó a dos jóvenes lesionados después de que la moto en la que viajaban fue impactada por un carro de renta.
Un trágico accidente tuvo lugar el 10 de diciembre, en la carretera de Puerto Padre, antes de llegar a Becerra, en la provincia de Las Tunas, y dejó como saldo la muerte del conductor de un ómnibus escolar, según informaron usuarios en redes sociales.
Los accidentes de tránsito en Cuba son frecuentemente atribuibles a la falta de mantenimiento de la infraestructura vial, el estado obsoleto del parque automotor y fallos humanos como la inobservancia de las normas de tránsito o la conducción negligente. El factor humano es responsable del 91 % de los accidentes, según informes oficiales.
Preguntas frecuentes sobre accidentes de tránsito en Cuba
¿Cuál fue la causa del accidente en Santiago de Cuba?
El conductor de la camioneta BAW se quedó dormido y chocó contra un autobús de Ómnibus Nacionales. Este tipo de accidentes es común en Cuba debido al agotamiento de los conductores, quienes a menudo no duermen lo suficiente debido a las malas condiciones laborales y el estrés.
¿Cuáles son las lesiones del conductor de la camioneta?
El conductor de la camioneta presenta tres lesiones en el hígado, una hemorragia interna y una rodilla desbaratada. Su estado es crítico, lo que refleja la gravedad del impacto y la vulnerabilidad de los conductores en las carreteras cubanas.
¿Por qué son frecuentes los accidentes de tránsito en Cuba?
Los accidentes de tránsito en Cuba son atribuibles al mal estado de las vías, el deterioro del parque automotor y las imprudencias al volante. La falta de mantenimiento de la infraestructura vial, la obsolescencia de los vehículos y el incumplimiento de las normas de tránsito por parte de los conductores son factores que contribuyen significativamente a la alta tasa de siniestralidad vial en la isla.
¿Cuál es el impacto del estado de las carreteras en los accidentes de tránsito en Cuba?
El deterioro de las carreteras en Cuba aumenta significativamente el riesgo de accidentes graves. Las vías presentan baches profundos, falta de señalización y una pésima iluminación, lo que convierte cualquier error humano en un riesgo mayor y contribuye a la alta siniestralidad en el país.
¿Qué medidas se deben tomar para reducir los accidentes de tránsito en Cuba?
Es necesario implementar un mantenimiento adecuado de la infraestructura vial y mejorar las condiciones laborales de los conductores. Esto incluye la renovación del parque automotor, la mejora de la señalización y la iluminación de las vías, así como la promoción de una cultura de seguridad vial para reducir la accidentalidad y sus consecuencias en la isla.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.