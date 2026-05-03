Joven en estado delicado tras accidente de moto en Guantánamo

Un joven motociclista resultó lesionado este sábado tras perder el control de su vehículo en la avenida entre Cuartel y San Gregorio, en el municipio de Guantánamo, según reportó en Facebook un usuario que compartió un video del accidente.

El conductor circulaba en sentido de este a oeste cuando impactó contra el contén de los separadores de la vía, provocándose lesiones visibles. Testigos presenciales aseguraron que el joven circulaba a exceso de velocidad.

Los servicios de Urgencia Médica y la Policía acudieron de inmediato al lugar y le brindaron los primeros auxilios antes de trasladarlo al Hospital Provincial de Guantánamo, donde su estado se reportó como delicado.

El suceso se suma a una cadena de siniestros viales que ha golpeado a la provincia en los últimos meses. En septiembre de 2025, un joven de 22 años murió tras el impacto de un ómnibus contra una motorina eléctrica en la misma provincia, y ese mismo mes ocho personas resultaron heridas, incluido un menor, en otro accidente en la ciudad de Guantánamo.

En noviembre de 2025, dos motoristas resultaron lesionados en un choque en Yateras, uno de ellos en estado grave. Y en febrero de 2025, un motorista atropelló mortalmente a un anciano en las calles Ahogados y Crombet, también en Guantánamo.

El patrón se repite en toda Cuba. Según datos de la Comisión Nacional de Seguridad Vial, los accidentes de tránsito dejaron 750 muertos en Cuba durante 2025, frente a los 634 fallecidos registrados en 2024, con un total de 7,538 siniestros y 6,718 lesionados en el año.

Las motos y ciclomotores estuvieron involucrados en el 63% de los accidentes, y el factor humano —exceso de velocidad, falta de atención e irrespeto a las señales— fue responsable del 72% de los siniestros.

Un dato adicional agrava el panorama: el 31% de los conductores involucrados en accidentes durante 2025 carecía de licencia de conducción, según cifras oficiales.

El auge de las motocicletas como medio de transporte ante la escasez de combustible y el deterioro del transporte público ha multiplicado el riesgo en las vías cubanas, sobre una infraestructura deteriorada y con escasa señalización.