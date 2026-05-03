Apagones este domingo en Cuba: Déficit de 1,440 MW amenaza con dejar sin luz a casi la mitad del país en la hora pico

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Cuba amanece este domingo con una nueva jornada de apagones severos.

Según el parte oficial de la Unión Eléctrica (UNE), a las 6:00 am la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era de apenas 1,700 MW frente a una demanda de 2,700 MW, con 989 MW afectados en ese momento.

En el horario de la media se estimaba una afectación de 800 MW.

El panorama nocturno es aún más crítico: la UNE pronostica para el horario pico una disponibilidad de 1,760 MW ante una demanda de 3,200 MW. Ello arroja un déficit de 1,440 MW y una afectación de 1,470 MW, equivalente a casi la mitad del país sin electricidad durante las horas de mayor consumo.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

El sábado fue igualmente devastador.

La UNE detalla que el servicio se afectó por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo así durante toda la madrugada. El máximo registro fue de 1,742 MW a las 8:30 pm, superior a lo planificado por una demanda mayor al pronóstico y la no entrada de Fuel Moa.

La Empresa Eléctrica de La Habana reportó que el sábado el servicio se interrumpió en la capital durante seis horas y 15 minutos, con una máxima afectación de 325 MW a las 8:30 pm. Fue necesario apagar circuitos por emergencia con 95 MW, y el servicio no se restableció hasta las 4:45 am de este domingo.

Al cierre de su parte, la empresa capitalina advierte que "la afectación a los bloques y circuitos por contingencia energética, sin horario previsto, depende de las condiciones de disponibilidad del SEN", lo que en la práctica significa que los cortes pueden regresar en cualquier momento.

Entre las principales incidencias del día figuran averías en dos unidades de la CTE Lidio Ramón Pérez y Antonio Maceo, además de mantenimientos en tres unidades de las centrales Mariel, Renté y Nuevitas.

Además, hay 462 MW fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica. El único refuerzo previsto para la noche es la entrada de la patana de Regla con apenas 60 MW.

Los 54 parques solares fotovoltaicos instalados por el gobierno aportaron 4,708 MWh el sábado, con una máxima potencia de 710 MW al mediodía, pero su aporte cae a cero en el horario nocturno de mayor demanda, evidenciando el fracaso de esa solución para resolver la crisis estructural.

Mientras La Habana sufre cortes de varias horas, provincias orientales como Granma y Holguín padecen apagones de hasta 24 horas diarias.

La escasez de combustible agrava el colapso. Cuba necesita ocho barcos de petróleo al mes, pero desde diciembre de 2025 hasta abril solo recibió uno, y el cargamento del petrolero ruso Kolodkin se agotó a finales de ese mes.

El país produce solo 40,000 barriles diarios de petróleo cuando necesita entre 90,000 y 110,000.

El impacto humanitario es devastador: 96,000 cubanos esperan cirugía, incluyendo más de 11,000 niños, y 16,000 pacientes oncológicos no reciben radioterapia como consecuencia directa de los apagones.

Frente a esta realidad, el canciller Bruno Rodríguez rechazó que Cuba sea un "Estado ineficaz" y atribuyó la crisis al "asedio" externo.

Mientras, los propios datos oficiales de la UNE documentan un déficit estructural que ha oscilado entre 1,400 y 1,945 MW durante los últimos meses, con siete colapsos totales del sistema en los últimos 18 meses.