Bruno Rodríguez muestra a cubanos bailando el 1ro de mayo y dice que así responden a la orden ejecutiva de Trump

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla publicó en su cuenta de X un video de cubanos bailando durante los actos del Día Internacional de los Trabajadores y lo presentó como la respuesta del pueblo cubano a la nueva orden ejecutiva firmada este mismo día por el presidente Donald Trump.

«El pueblo cubano responde a la nueva Orden Ejecutiva de EEUU, de hoy #1DeMayo, que contiene nuevas medidas coercitivas unilaterales. No van a amedrentarnos», escribió Rodríguez, acompañando el mensaje con el hashtag #LaPatriaSeDefiende.

La nueva orden ejecutiva firmada por Trump amplía significativamente las sanciones contra el régimen cubano: bloquea activos en Estados Unidos de funcionarios, exfuncionarios, empresas y entidades vinculadas a represión y sectores clave como energía, defensa, minería y servicios financieros.

Por primera vez, la orden impone sanciones secundarias a bancos y entidades financieras extranjeras que realicen transacciones con entidades cubanas sancionadas, lo que podría restringirles el acceso al dólar.

La medida también prohíbe la entrada a Estados Unidos de funcionarios, colaboradores y familiares adultos de los designados.

La imagen que acompañó el tuit del canciller muestra una multitud con banderas cubanas y vestimenta en blanco y rojo, en lo que parece ser una concentración oficial al aire libre bajo un cielo despejado.

Los actos del 1ro de mayo tuvieron un marcado carácter antiimperialista: el acto central se trasladó de la Plaza de la Revolución a la Tribuna Antiimperialista José Martí, frente a la Embajada de Estados Unidos en el Malecón habanero, bajo el argumento de «austeridad» y «bloqueo energético».

Raúl Castro, de 94 años y visiblemente desmejorado, presidió el acto político central, donde le fueron entregados dos libros con más de 6,2 millones de firmas de la campaña gubernamental «Mi firma por la Patria».

Sin embargo, fuentes opositoras reportaron baja concurrencia en la marcha comparada con años anteriores, y denunciaron presión sobre trabajadores estatales y estudiantes para asistir.

El periodista independiente Ángel Cuza fue arrestado frente a su hija el 30 de abril, víspera de la marcha.

El coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, Gerardo Hernández —exespía del grupo conocido como Los Cinco—, también publicó una foto de cubanos bailando con un mensaje similar al de Rodríguez.

No obstante, en un video de la Unión de Jóvenes Comunistas se le escuchó decir «Obligaos, obligaos» entre risas, lo que generó burlas en redes sociales sobre el carácter espontáneo de las celebraciones.

La orden del 1ro de mayo se construye sobre la Orden Ejecutiva 14380, firmada el 29 de enero de 2026, que declaró a Cuba «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional estadounidense y autorizó aranceles a países que suministren petróleo a la isla.

Desde enero de 2026, Estados Unidos ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba, interceptado al menos siete tanqueros y agravado la crisis energética, con apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio nacional.