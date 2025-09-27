Buscan a cubana desaparecida hace más de un mes en Tapachula, México

La cubana Yudainis Cachima y Paz, de 25 años, desapareció el 23 de agosto en Chiapas tras ser invitada a la playa. La Fiscalía mexicana mantiene abierta una investigación y ha emitido una alerta de búsqueda.

Sábado, 27 Septiembre, 2025 - 14:55

Joven cubana desaparecida en Chiapas © Facebook
Joven cubana desaparecida en Chiapas Foto © Facebook

Vídeos relacionados:

Las autoridades mexicanas buscan a la joven cubana Yudainis Cachima y Paz, de 25 años, quien fue reportada como desaparecida en la ciudad de Tapachula, Chiapas, desde el pasado 23 de agosto.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas, la joven fue vista por última vez tras ser invitada a la playa por un hombre, y desde entonces no se tienen noticias de su paradero.

La Fiscalía General del Estado emitió una ficha oficial de búsqueda a través del programa ¿Has visto a…?, en la que también aparece el caso de Saraith Neilyn Castañeda González, ciudadana venezolana de 28 años, desaparecida dos días después en la misma ciudad fronteriza con Guatemala.

Publicación de ficha. Policía de México

Ambas mujeres forman parte de una preocupante lista de migrantes desaparecidos en el sur de México, en una ruta que muchos utilizan para intentar llegar a los Estados Unidos.

Las desapariciones han ocurrido en un contexto de alta vulnerabilidad para mujeres migrantes, muchas de las cuales denuncian acoso, violencia o extorsión.

Lo más leído hoy:

Los familiares de Yudainis han solicitado la intervención de la Fiscalía del Inmigrante y piden apoyo a las autoridades mexicanas para ubicarla sana y salva. Hasta el momento, no se han dado detalles sobre los avances de la investigación.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han alertado sobre el incremento de casos de desapariciones de migrantes en Chiapas, particularmente en zonas como Frontera Comalapa y Pijijiapan, donde se han reportado varios casos en las últimas semanas.

Las autoridades han pedido la colaboración de la ciudadanía. Cualquier información puede ser comunicada al número de emergencia 911 en México, con el fin de contribuir a la localización de las desaparecidas.

COMENTAR

Archivado en:

Cubanos en México
Internacionales
Mujeres desaparecidas
Crisis migratoria cubana
Cubanos varados en México
Noticias en 2025
Noticias en Septiembre del 2025
Noticias del Sábado, 27 de Septiembre del 2025

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada