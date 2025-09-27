Buscan a cubana desaparecida hace más de un mes en Tapachula, México

Vídeos relacionados:

Las autoridades mexicanas buscan a la joven cubana Yudainis Cachima y Paz, de 25 años, quien fue reportada como desaparecida en la ciudad de Tapachula, Chiapas, desde el pasado 23 de agosto.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas, la joven fue vista por última vez tras ser invitada a la playa por un hombre, y desde entonces no se tienen noticias de su paradero.

La Fiscalía General del Estado emitió una ficha oficial de búsqueda a través del programa ¿Has visto a…?, en la que también aparece el caso de Saraith Neilyn Castañeda González, ciudadana venezolana de 28 años, desaparecida dos días después en la misma ciudad fronteriza con Guatemala.

Publicación de ficha. Policía de México

Ambas mujeres forman parte de una preocupante lista de migrantes desaparecidos en el sur de México, en una ruta que muchos utilizan para intentar llegar a los Estados Unidos.

Las desapariciones han ocurrido en un contexto de alta vulnerabilidad para mujeres migrantes, muchas de las cuales denuncian acoso, violencia o extorsión.

Los familiares de Yudainis han solicitado la intervención de la Fiscalía del Inmigrante y piden apoyo a las autoridades mexicanas para ubicarla sana y salva. Hasta el momento, no se han dado detalles sobre los avances de la investigación.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han alertado sobre el incremento de casos de desapariciones de migrantes en Chiapas, particularmente en zonas como Frontera Comalapa y Pijijiapan, donde se han reportado varios casos en las últimas semanas.

Las autoridades han pedido la colaboración de la ciudadanía. Cualquier información puede ser comunicada al número de emergencia 911 en México, con el fin de contribuir a la localización de las desaparecidas.