Caos en vuelo de United Airlines: pasajero agrede a azafata e intenta entrar a la cabina

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Un pasajero de 48 años agredió a una azafata e intentó acceder a la cabina de mando del vuelo 1837 de United Airlines el pasado sábado, cuando la aeronave aterrizaba en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty procedente de la República Dominicana.

El hombre, cuya identidad no fue revelada, fue detenido por el Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria y trasladado a un hospital para una evaluación psiquiátrica. Una segunda persona a bordo rechazó atención médica y no se reportaron otras lesiones.

El incidente quedó registrado en una grabación del control de tráfico aéreo. «Un hombre acaba de atacar a una de las asistentes de vuelo e intenta abrir la puerta principal delantera de la cabina», alertó el piloto. «Dios mío», respondió el controlador. «Está tratando de acceder a la cabina de mando», continuó el piloto.

El audio también captó al vuelo solicitando un vehículo de emergencia a su llegada a Newark, aproximadamente a las 6:25 p.m. del sábado.

United Airlines confirmó que las autoridades asistieron al vuelo para manejar a un pasajero problemático y agradeció a la tripulación por sus esfuerzos para «garantizar la seguridad de los demás miembros de la tripulación y de nuestros clientes».

La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció que investigará el incidente.

El caso no es aislado. Solo una semana antes, un pasajero intentó abrir la puerta de la cabina en un vuelo de Delta mientras el avión rodaba por la pista en Atlanta, molesto por un retraso de varias horas. «Llévenme a la puerta — quiero bajarme. O me bajo yo mismo», dijo el pasajero antes de intentar abrir la puerta.

En marzo de 2025, una pareja fue arrestada en Miami tras intentar abordar por la fuerza un vuelo de American Airlines con destino a Cancún, en otro episodio que evidenció la escalada de comportamientos violentos en la aviación comercial.

También se han registrado incidentes en vuelos con salida desde Miami, incluyendo pasajeros que se atrincheraron en baños durante el vuelo.

En lo que va de 2026, la FAA ha recibido casi 500 reportes de pasajeros problemáticos, de los cuales 110 ocurrieron solo en abril.

Los intentos de acceder a la cabina de mando son considerados una de las amenazas más graves en la aviación, ya que representan un riesgo directo para la seguridad del vuelo. Dependiendo de la gravedad del comportamiento, los infractores pueden enfrentar multas de hasta $43,658 por violación, cargos penales federales o ambos.

Los reportes de pasajeros indisciplinados alcanzaron un máximo histórico de 5,973 en 2021, según datos de la FAA, y han disminuido desde entonces hasta llegar a 1,621 el año pasado, aunque el ritmo de incidentes en 2026 mantiene en alerta a las autoridades de aviación.