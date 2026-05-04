"Una nueva oportunidad": liberan a cubano con I-220A tras meses detenido

Cristian Michel García Gil, cubano de 24 años portador del formulario I-220A, fue liberado después de cinco meses bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), según reportó el periodista Javier Díaz en Facebook.

Un juez aprobó un habeas corpus a su favor, lo que le permite esperar en libertad el resultado final de su proceso de asilo político.

Díaz describió el caso como «una nueva oportunidad» para el joven, quien llegó a Estados Unidos en años anteriores y al momento de su liberación no contaba con estatus migratorio definitivo en el país.

«De momento no tienen nada seguro en el país, pero al menos está en libertad, lo que demuestra que en parte no todas las personas son deportadas del país», señaló el periodista.

El I-220A es una Orden de Supervisión de ICE que permite a migrantes permanecer en libertad condicional mientras se procesa su caso, pero no otorga estatus legal ni acceso a la Ley de Ajuste Cubano, la legislación que históricamente ha permitido a los cubanos obtener residencia permanente tras un año y un día en territorio estadounidense.

El caso de Cristian Michel se enmarca en una ola de detenciones de cubanos con este documento iniciada en 2025 bajo la administración Trump.

Al menos 18 cubanos con I-220A fueron arrestados en el sur de Florida durante citas rutinarias de supervisión en marzo de 2025.

El habeas corpus federal se ha convertido en la principal herramienta legal para impugnar detenciones de ICE, con resultados mixtos para la comunidad cubana.

Entre los casos con desenlace favorable figura el de Daniel Alejandro Escobar Rodríguez, de 25 años, quien fue liberado en febrero tras casi tres meses detenido por ICE gracias a un habeas corpus federal.

También Iván García Pérez, arrestado en noviembre de 2025 en Miramar, Florida, logró su liberación en enero de 2026 mediante la misma vía legal, con una fianza de 1,500 dólares.

Uno de los casos más prolongados fue el del opositor Elionay González Crespo, miembro del Movimiento Anticomunista cubano en el exilio, quien fue liberado en abril tras diez meses detenido y sin que ICE procediera a su deportación.

Sin embargo, no todos los casos concluyen de la misma manera. Un cubano con I-220A detenido en San Francisco en noviembre de 2025 presentó habeas corpus pero fue deportado en febrero de 2026 en el primer vuelo de repatriación del año.

La liberación de Cristian Michel García Gil no resuelve su situación migratoria definitiva: su proceso de asilo político continúa abierto, y el joven deberá aguardar el fallo final sin la certeza de una residencia permanente en Estados Unidos.

«Mucha suerte a todos los cubanos con I-220A que aún no logran legalizarse en los Estados Unidos», concluyó Javier Díaz en su publicación.