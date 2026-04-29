Abogada predice cuándo terminará la pausa de Green Card: "Mayo o mitad de junio"

La abogada de inmigración Liudmila Marcelo predijo este miércoles que la pausa migratoria que congela las solicitudes de Green Card podría levantarse entre mayo y mediados de junio de 2026, en declaraciones realizadas durante una entrevista con Tania Costa para CiberCuba.

La predicción llegó un día después de que el juez federal George L. Russell III ordenara reactivar trámites de residencia de 83 inmigrantes demandantes, en un fallo de 39 páginas que declaró ilegal la pausa impuesta por la Administración Trump.

La conductora Tania Costa resumió la predicción de Marcelo con humor: "Quitan la pausa, en mayo o mitad de junio, a más tardar. Esa es la bolita mágica de Liudmila Marcelo", recordando además que la abogada ya había acertado anteriormente al anticipar cuándo saldría la decisión judicial sobre la demanda de Mark Prada relativa a la consideración de los I-220A como un parole.

La propia Marcelo fue más directa al fijar su plazo: "Yo ya he dicho en varias oportunidades que estoy dando nada más este mes de mayo que viene ahora y ya en junio creo que si no se ha acabado la pausa hay que comenzar a actuar", señaló en referencia a que a partir de esa fecha límite señalada, ella empezará a presentar 'mandamus', o sea, llevará a clientes ante el juez al considerar que la pausa que obstaculiza la obtención de Green Card o ciudadanía es injustificada, como acaba de fallar un juez de Maryland.

Sobre el fallo del juez Russell III, Marcelo aclaró que la decisión solo beneficia directamente a los 83 demandantes, no al conjunto de inmigrantes afectados por la pausa. Sin embargo, lo calificó como señal importante. "Es un indicativo, Tania, de que no existe base legal para mantener esta pausa", insistió.

El juez sentenció en su fallo que "USCIS no tiene potestad para decidir no emitir ningún dictamen", lo que según Marcelo abre la puerta a nuevas herramientas legales. La abogada explicó que antes evitaba presentar mandamus —acciones legales para obligar a una agencia federal a actuar— porque no quería que el gobierno usara la pausa como excusa. Ahora, con el razonamiento del juez, considera que existe base para incluirlo en esos escritos. "Ahora existe, hay un razonamiento de un juez que uno puede quizás ampararse en ese razonamiento y poner este tipo de razonamiento también en nuestros mandamus".

Aun así, advirtió que aspira a no tener que llegar a esa instancia. "Yo aspiro no tener que llegar a eso, pero sí va a haber que hacerlo".

Marcelo también lamentó el impacto económico de estas opciones legales sobre una comunidad que ya enfrenta serias dificultades. "Lamentablemente es que hay muchas cuestiones que traen consigo más gasto para el cliente", dijo, señalando que la mayoría de los afectados "no tienen ni siquiera permisos de trabajo" activos.

La situación de los permisos de trabajo para inmigrantes cubanos es igualmente crítica según la abogada. «Hemos llamado, hemos puesto 'request', los clientes han llamado, he llamado yo, cada vez que pongo el 'request' me dicen que no me dejan ponerlo o que están todavía en tiempo, aunque haya pasado un año".

La pausa migratoria impuesta por Trump desde el 21 de enero de 2026 afecta a ciudadanos de al menos 39 países, entre ellos Cuba, suspendiendo el procesamiento de ajustes de estatus, naturalizaciones, permisos de trabajo y asilo. El impacto sobre los cubanos ha sido devastador. Las aprobaciones de Green Card cayeron de más de 10,000 mensuales en octubre de 2024 a apenas 15 en enero de 2026.

Marcelo también advirtió que el gobierno podría apelar la decisión del juez de Maryland, lo que añade incertidumbre sobre si el fallo tendrá efectos más amplios en el corto plazo.