Liberan a opositor cubano tras 10 meses detenido por ICE

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) liberó a Elionay González Crespo, un opositor cubano que llevaba 10 meses detenido, y decidió no deportarlo a Cuba, reportó el periodista Javier Díaz.

González, miembro del Movimiento Anticomunista cubano en el exilio, fue arrestado el 16 de junio de 2025 inmediatamente después de una audiencia migratoria en la Corte de Inmigración de Miami, donde un juez desestimó su solicitud de asilo político.

Tras su detención, fue trasladado sin aviso previo a una prisión en Luisiana, pasando por Texas.

Su esposa, Daraymis Nogueira, no supo de su paradero hasta las 11 de la noche de ese mismo día, cuando le permitieron una llamada de apenas tres minutos, recordó elTOQUE.

Nogueira denunció además que agentes de ICE presionaron a su esposo para que firmara su orden de deportación voluntaria, algo que la familia rechazó de plano.

"No es una opción" regresar a Cuba, declaró la esposa en ese momento.

González había llegado a Estados Unidos en mayo de 2022 por la frontera suroeste y fue liberado inicialmente con el formulario I-220A, una Orden de Supervisión emitida por ICE que permite a personas permanecer en libertad bajo ciertas condiciones mientras se procesa su caso migratorio, pero que no otorga estatus legal ni permite acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.

En Cuba, González sufrió citaciones policiales, allanamientos y decomisos en su negocio de pintura automotriz por parte de las autoridades del régimen. También participó en las protestas del 11 de julio de 2021. Desde el exilio, documentaba violaciones de derechos humanos en la isla como parte de su activismo.

Durante los 10 meses que estuvo detenido, su familia estuvo recaudando fondos para cubrir los gastos de un abogado.

El caso de González se enmarca en una ola más amplia de detenciones de cubanos con formulario I-220A que comenzó en 2025 con el endurecimiento de la política migratoria de la administración Trump.

Al menos 18 cubanos con ese documento fueron detenidos en el sur de Florida en marzo de 2025 tras acudir a citas de supervisión rutinarias.

Otros cubanos en situaciones similares han logrado su libertad por vías distintas.

Iván García Pérez fue liberado en enero tras un recurso de habeas corpus y el pago de una fianza de 1,500 dólares.

Daniel Alejandro Escobar Rodríguez salió en febrero después de 80 días detenido, cuando un tribunal federal declaró ilegal su detención.

Cuba, por su parte, ha rechazado la devolución de más de 42,000 cubanos con órdenes finales de deportación en Estados Unidos, lo que complica aún más la situación de miles de personas que permanecen en un limbo jurídico.