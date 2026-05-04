«Es indignante»: Díaz-Balart condena represión contra sindicalistas independientes en Cuba

Vídeos relacionados:

El congresista republicano Mario Díaz-Balart condenó este lunes la represión del régimen cubano contra los activistas de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), calificándola de «indignante» y «brutal» en una publicación en la red social X.

«Es indignante la brutal represión contra los valientes activistas de la ASIC, quienes simplemente ejercían sus derechos a la libertad de expresión y de reunión», escribió el legislador por el distrito FL-26 de Florida, quien también exigió que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los defensores de derechos humanos condenen «de manera inequívoca los abusos crecientes y atroces del régimen castrista».

La denuncia de Díaz-Balart llega días después de que el régimen intensificara sus operativos represivos en torno al Día del Trabajador.

Al menos 18 activistas, periodistas y opositores sufrieron cercos, detenciones y cortes de comunicación el pasado jueves.

Entre los afectados, el periodista Ángel Cuza Alfonso fue arrestado violentamente el miércoles frente a su hija menor en el municipio Playa de La Habana por agentes de la Seguridad del Estado.

Su exesposa, Ana Castillo, relató que los agentes «le rompieron los espejuelos y se lo llevaron», y que «a ellos no les importó nada».

La periodista Yoani Sánchez también fue impedida de salir de su vivienda en La Habana por operativos policiales, mientras los opositores Mario Alberto Hernández Leyva y Lázaro Antonio Pérez, del Movimiento Opositores por una Nueva República, fueron amenazados con prisión si salían a la calle.

Ese mismo día, la ASIC emitió una declaración oficial titulada «1 de Mayo en Cuba: Entre la represión y la dignidad», en la que denuncia un intento sistemático de silenciar al movimiento sindical autónomo mediante detenciones, vigilancia y «amenazas de muerte directas».

El secretario general de la ASIC, Iván Hernández Carrillo, declaró que los trabajadores cubanos son «perseguidos, chantajeados y ultrajados en medio de un contexto cada día más oscuro», y que viven «en medio de una inflación galopante donde los salarios no alcanzan para vivir».

«El Estado no garantiza empleo y los trabajadores viven una situación de hambruna; no se les permite organizarse en sindicatos libres», añadió.

La organización cita el Caso 3271 ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, mediante el cual se ha instado al Estado cubano a garantizar el ejercicio libre de la actividad sindical.

En su Informe 411 de 2026, el Comité expresó «profunda preocupación» por el deterioro de la situación y no consideró creíble la versión del gobierno cubano, que califica a la ASIC de «grupo subversivo» sin presentar pruebas.

En julio de 2025, la ASIC ya había exigido al régimen cubano libertad sindical y el fin del monopolio de la Central de Trabajadores de Cuba mediante un pliego de diez demandas presentado ante la Asamblea Nacional, sin obtener respuesta oficial.

Díaz-Balart ha recordado en varias ocasiones que la Ley LIBERTAD (Helms-Burton) exige la legalización de sindicatos independientes como condición para cualquier alivio de sanciones a Cuba, y en febrero de este año aseguró que la administración Trump no toleraría represión violenta en la isla.

Amnistía Internacional documentó en su informe anual de abril de 2026 un total de 3,179 acciones represivas y 1,197 presos políticos en Cuba al cierre de 2025.