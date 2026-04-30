Díaz-Balart denuncia «crueldad» del régimen cubano por obligar a menor preso a tocar el piano

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El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart denunció este jueves la crueldad del régimen cubano por obligar al joven preso político Jonathan David Muir Burgos, de apenas 16 años, a tocar el piano mientras permanece recluido en la prisión de máxima seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila.
La denuncia responde a una maniobra propagandística del régimen: el medio oficialista Razones de Cuba difundió el miércoles una imagen del adolescente tocando un teclado en un acto cultural dentro del penal, acompañada del mensaje «El piano no miente. La foto está ahí. Y Jonathan… ahí está, sano y salvo, con sus manitas sobre las teclas».
«El régimen en Cuba continúa mostrando su crueldad al obligar al joven preso político Jonathan David Muir Burgos, de apenas 16 años, a tocar el piano mientras permanece injustamente detenido. Esto es un abuso y una violación flagrante de sus derechos humanos. Desde Estados Unidos, exigimos su liberación inmediata e incondicional», escribió Díaz-Balart.
El padre del menor, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, denunció que la participación en el acto fue condicionada a la promesa de una visita familiar como «recompensa», lo que añade una dimensión de coerción a la maniobra.
La imagen no responde a ninguna de las denuncias concretas sobre el estado del menor. El pastor ha descrito que Jonathan «está desnutrido, cada día baja más y más. Está bien delgadito» y que «su vida corre peligro».
En una llamada desesperada a su padre a la 1:45 de la madrugada del 23 de abril, el adolescente suplicó: «Papá, por favor, sácame de aquí, ya no resisto más», y describió que las chinches no lo dejaban dormir y que sentía que su mente «ya no me va a aguantar».
Su madre, la pastora Minervina Burgos López, describió episodios de crisis vasovagales y desorientación: «se duerme y cuando despierta está desorientado, no recuerda dónde está, no puede ubicarse bien».
Jonathan recibe una sola ración de comida al día en un vasito desechable, padece deshidrosis severa, infecciones por estreptococo y estafilococo, y dos parásitos intestinales sin atención médica.
El adolescente fue arrestado el 16 de marzo tras participar en las protestas de Morón, desencadenadas por apagones de más de 26 horas diarias y escasez extrema de alimentos.
La Fiscalía Municipal lo acusó del delito de sabotaje, cargo que puede acarrear entre siete y 15 años de prisión, y fue trasladado a Canaleta pese a su minoría de edad.
La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar también denunció la maniobra del piano como propaganda el miércoles: «Cuando un régimen dirige su poder contra los niños y contra la fe, no es fuerza, es desesperación, y los regímenes desesperados no duran».
Este jueves, Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, se pronunció en Instagram sobre el caso pidiendo atención a la salud del menor: «Quizás por su juventud no midió las consecuencias de sus acciones, pero el castigo resultante no es justo ni adecuado para alguien de su edad».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares al adolescente mediante la Resolución 30/2026, al considerar que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud enfrentan riesgo de daño irreparable.
El régimen no respondió al requerimiento previo enviado el 10 de abril al canciller Bruno Rodríguez Parrilla.
Preguntas frecuentes sobre el caso de Jonathan David Muir Burgos en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Jonathan David Muir Burgos y por qué está preso en Cuba?
Jonathan David Muir Burgos es un adolescente de 16 años que fue arrestado el 16 de marzo de 2026 tras participar en protestas en Morón, Cuba, desencadenadas por apagones y escasez de alimentos. Fue acusado de sabotaje, un delito que puede conllevar entre siete y 15 años de prisión. Está recluido en la prisión de máxima seguridad de Canaleta en Ciego de Ávila.
¿Por qué el régimen cubano obliga a Jonathan a tocar el piano en prisión?
El régimen cubano utilizó a Jonathan en una maniobra propagandística para mostrarlo tocando el piano en prisión, con el fin de desmentir las denuncias sobre su deterioro físico y emocional. Se le prometió una visita familiar como recompensa por participar en el acto, lo que fue criticado como una forma de coerción y manipulación.
¿Cuál es el estado de salud de Jonathan en la prisión de Canaleta?
Jonathan enfrenta un grave deterioro de su salud. Está desnutrido y sufre de deshidrosis severa, infecciones por estreptococo y estafilococo, y parásitos intestinales, sin recibir atención médica adecuada. Además, reporta crisis vasovagales y desorientación.
¿Qué acciones se han tomado a nivel internacional para ayudar a Jonathan?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Jonathan, considerando que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud están en riesgo. Diversos congresistas cubanoamericanos, como Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, han exigido su liberación inmediata. El caso ha generado presión internacional, aunque el régimen cubano no ha respondido a las solicitudes de liberación.
¿Cómo ha reaccionado la familia de Jonathan ante su detención?
La familia de Jonathan, especialmente su padre Elier Muir Ávila y su madre Minervina Burgos López, ha denunciado la manipulación y el deterioro de su salud. Han pedido ayuda internacional y han expresado su desesperación por las condiciones en que se encuentra su hijo, exigiendo su pronta liberación para recibir tratamiento médico adecuado.
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