Sorprenden a artista cubano con ayuda solidaria: «Me has partido el alma»

El artista cubano Ángel Jesús Concepción López se sorprendió y se emocionó al conocer la avalancha de solidaridad espontánea que despertó su historia, publicada en un emotivo video en Instagram por el creador digital, pintor, y filmmaker Carlos Batista (@carlosbatistastudio).

Todo comenzó la semana pasada, cuando Batista publicó una entrevista con el escultor cubano. El anciano habló con honestidad sobre su vida marcada por la pobreza, su amor a la talla en madera desde los siete años y su voluntad de seguir adelante pese a las carencias en Cuba.

Sus palabras generaron una ola de apoyo. De forma espontánea, decenas de personas preguntaron cómo donarle dinero, comprarle obras o enviarle herramientas.

«Nunca se pidió ni se habló de ayudar, todo salió de su bondad gracias a las palabras de Ángel Jesús y sus ganas de vivir», escribió Carlos Batista en la descripción del segundo video.

En el nuevo clip, Ángel Jesús aparece visiblemente emocionado y agradecido ante la cámara: «Me has partido el alma, pero esto es para una vida. Tú les transmites mi agradecimiento, que yo me siento muy reconocido a pesar de mis años».

Entre los regalos recibidos figuró un teléfono móvil, entregado ese mismo día, pues el artista no contaba con ninguno.

Ángel Jesús también mostró una pieza que estaba trabajando y reveló que lleva marcas en la madera que decidió no borrar.

«Yo no le he quitado estas marcas, porque son las marcas que tengo yo en mi corazón. De todo lo que he sufrido, de los sufrimientos que he pasado por la vida».

El artista cerró con una promesa a quienes lo apoyaron: «A través de esto voy a acabar de triunfar. Honor a quien honor merece. Y ustedes se merecen todo mi reconocimiento y agradecimiento de por vida».

La historia de Ángel Jesús refleja la situación que enfrentan miles de artistas cubanos en condiciones de precariedad extrema: sin pensiones dignas, sin acceso a materiales y sin mercado interno, muchos dependen de la venta ocasional de sus obras para sobrevivir.

Al cierre de 2025, el 89% de la población cubana vivía en extrema pobreza y el salario medio oficial equivalía a apenas 14 dólares mensuales al tipo de cambio informal.

En ese contexto, 2026 ha visto surgir una tendencia notable: la solidaridad privada organizada de forma espontánea a través de redes sociales suple la ausencia del Estado.

Los comentarios al video reflejaron el impacto emocional de la historia: «Es un hombre humilde, trabajador y agradecido», escribió un usuario, mientras otro resumió el sentimiento colectivo: «Para esto deberían funcionar las redes».

En su primera entrevista, Ángel Jesús ya había dejado una frase que se volvió emblema de su historia: «Desgraciadamente casi siempre los artistas somos pobres. Pobres, pero somos ricos de amor».