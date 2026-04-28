Sale a la luz escalofriante detalle en caso de jóvenes estudiantes asesinados en Florida

Nuevos documentos judiciales revelan que Hisham Saleh Abugharbieh, de 26 años, acusado de asesinar a dos estudiantes de doctorado de la Universidad del Sur de Florida (USF), consultó a ChatGPT tres días antes del crimen para preguntar cómo deshacerse de un cuerpo metiéndolo en bolsas de basura negras y arrojándolo a un contenedor.

La consulta fue realizada el 13 de abril de 2026, según los registros presentados por los fiscales ante la corte, y es considerada por las autoridades como evidencia directa de premeditación en el doble crimen.

Entre las preguntas documentadas también figuran escenarios sobre si alguien podría sobrevivir a un disparo en la cabeza, y si los vecinos podrían escuchar disparos, detalles que apuntan a una planificación meticulosa del ataque.

Las víctimas son Zamil Limon y Nahida Bristy, ambos de 27 años y originarios de Bangladesh, quienes cursaban programas de doctorado en USF y fueron vistos por última vez el 16 de abril de 2026.

Abugharbieh era compañero de cuarto de Limon en el complejo residencial de Avalon Heights Boulevard, en Tampa, y fue arrestado tras atrincherarse en la casa de su familia en el barrio Lake Forest, rindiéndose pacíficamente a un equipo SWAT cubierto solo con una toalla azul.

El cuerpo de Limon fue hallado bajo el puente Howard Frankland en Tampa, envuelto en múltiples bolsas de basura negras de gran resistencia, con múltiples heridas de arma blanca según la autopsia.

El pasado domingo, restos humanos fueron encontrados cerca del mismo puente, en las vías fluviales de la bahía de Tampa.

Las autoridades creen que pertenecen a Bristy, aunque la identificación oficial aún no ha sido confirmada hasta el momento

Los documentos judiciales detallan además que la noche del 16 de abril un testigo vio a Abugharbieh moviendo cajas de cartón hacia el contenedor de basura del complejo, alegando que descartaba ropa vieja.

Esa misma noche, el sospechoso compró bolsas de basura, cinta adhesiva, productos de limpieza y ambientadores, y su teléfono registró señal en el puente Howard Frankland, el mismo lugar donde posteriormente aparecieron los restos de Limon.

En el apartamento compartido por ambos se encontró sangre significativa en el vestíbulo, la cocina, el pasillo y el dormitorio, mientras que en el compactador de basura del complejo se hallaron la billetera, las gafas, la tarjeta de crédito y la identificación universitaria de Limon, junto con la funda rosa del teléfono de Bristy y ropa con ADN de ambas víctimas.

La moción fiscal presentada ante la corte señala que «la evidencia demostraría que Hisham Abugharbieh utilizó un instrumento con filo para herir fatalmente a Zamil Limon y Nahida Bristy en múltiples ocasiones, causando sus muertes».

Un familiar del acusado declaró a los investigadores que Abugharbieh «era conocido por tener dificultades para controlar su ira y era violento con la familia en el pasado», y registros judiciales muestran una orden de protección presentada en 2023 por su propio hermano.

Abugharbieh fue formalmente acusado el pasado sábado de dos cargos de asesinato en primer grado con arma y permanece detenido sin derecho a fianza, enfrentando además cargos por manipulación ilegal de cuerpo humano, alteración de evidencia y falso encarcelamiento.

El caso se produce en un contexto de creciente alarma en Florida sobre el uso de inteligencia artificial en la planificación de crímenes: el fiscal general del estado, James Uthmeier, abrió una investigación formal contra OpenAI el 10 de abril por la presunta conexión de ChatGPT con el tiroteo en la Universidad Estatal de Florida en 2025, en el que el atacante mantuvo más de 270 conversaciones con el chatbot antes del ataque.

En Florida, el asesinato en primer grado con premeditación es un delito capital que puede conllevar pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, aunque los fiscales aún no han indicado si buscarán la pena capital en este caso.