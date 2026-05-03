Arrestan a cubano que mató a su pareja en North Fort Myers, Florida

El cubano Alain Wilfredo Samón Cuadra, de 44 años, fue arrestado el jueves último en North Fort Myers, Florida, acusado de dar muerte a su pareja con un arma blanca, un crimen que las autoridades investigan como un homicidio, informó la Oficina del Sheriff del condado de Lee (LCSO) en un comunicado.

La víctima fue identificada por familiares como Yaneicy Hilda Prieto Rodríguez, cubana de 38 años y madre de dos niñas, quien residía en Fort Myers.

Samón Cuadra se dio a la fuga tras cometer el crimen y fue capturado poco después por agentes de la LCSO. El operativo policial que terminó en su detención quedó registrado en video, y fue difundido oficialmente a través de las redes sociales de la agencia.

El violento hecho ocurrió el jueves 30 de abril, alrededor de las 4:49 de la tarde, cuando oficiales de la Oficina del Sheriff respondieron a un llamado por un altercado doméstico en el bloque 16000 de Shelby Lane, en North Fort Myers.

Al llegar, los agentes encontraron a la mujer inconsciente, con múltiples laceraciones y heridas punzantes. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos del Servicio de Emergencias Médicas por salvarle la vida, fue declarada muerta en la escena.

Samón Cuadra huyó en una camioneta de trabajo tras el crimen. Unidades caninas de la LCSO lo localizaron rápidamente en un área boscosa cercana y fue detenido sin incidentes. El video del arresto, publicado por la Oficina del Sheriff en redes sociales, muestra a los agentes ordenándole en inglés y en español: «¡Ponga sus manos atrás!».

El comunicado señaló que testigos confirmaron haber visto al sospechoso con la víctima inmediatamente antes y durante el incidente y que las investigaciones preliminares revelaron que ambos se conocían y vivían juntos.

Samón Cuadra fue acusado de homicidio en segundo grado bajo el estatuto F.S.S. 782.04 y permanece detenido en la cárcel del condado de Lee. La Unidad de Crímenes Mayores asumió la investigación y trabaja en coordinación con la Fiscalía del Estado.

El sheriff del condado, Carmine Marceno, calificó el hecho como «violencia brutal e inaceptable» y advirtió: «Una vida fue arrebatada de una manera horrible, y mis agentes actuaron con rapidez para identificar y capturar al sospechoso. Que quede claro: si cometes este tipo de violencia, te encontraremos, te arrestaremos y serás plenamente responsable ante la ley».

Yaneicy Prieto Rodríguez era natural del municipio Regla, en La Habana, y Alain Samón Cuadra, de San Agustín, en el municipio La Lisa, también en la capital cubana, informó la página de Facebook Nio reportando un crimen.

Familiares de Yaneicy, entre ellos su hermano, confirmaron a la plataforma que el agresor era el esposo de la víctima. En redes sociales, miembros de la comunidad cubana tanto en el sur de Florida como en la isla han manifestado dolor e indignación por el crimen y exigen justicia.

El caso se suma a una cadena de crímenes contra mujeres cubanas en el exterior por sus parejas o exparejas. Según los observatorios independientes OGAT y YSTCC, 12 cubanas fueron víctimas de feminicidio en el extranjero durante 2025, seis de ellas en Estados Unidos.

Entre los casos más recientes figura el de Yannelis de la Caridad Casales, asesinada a puñaladas por su pareja en Jacksonville, en marzo de 2025. El agresor, Carlos Yordanis Aldana, fue condenado a 50 años de prisión.

En noviembre de ese mismo año, Aileen Delgado Armas murió a manos de su esposo en Hialeah, en un homicidio seguido de suicidio. Mientras que en enero pasado, Yaimara Leyva Cadet falleció tras ser apuñalada por su pareja, José Emilio Galán Preval, en Las Vegas, otro crimen que también conmocionó a la comunidad cubana.