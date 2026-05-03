Arrestan a cubano que mató a su pareja en North Fort Myers, Florida

El cubano Alain Wilfredo Samón Cuadra, de 44 años, fue arrestado el jueves último en North Fort Myers, Florida, acusado de dar muerte a su pareja con un arma blanca, un crimen que las autoridades investigan como un homicidio, informó la Oficina del Sheriff del condado de Lee (LCSO) en un comunicado.
La víctima fue identificada por familiares como Yaneicy Hilda Prieto Rodríguez, cubana de 38 años y madre de dos niñas, quien residía en Fort Myers.
Samón Cuadra se dio a la fuga tras cometer el crimen y fue capturado poco después por agentes de la LCSO. El operativo policial que terminó en su detención quedó registrado en video, y fue difundido oficialmente a través de las redes sociales de la agencia.
El violento hecho ocurrió el jueves 30 de abril, alrededor de las 4:49 de la tarde, cuando oficiales de la Oficina del Sheriff respondieron a un llamado por un altercado doméstico en el bloque 16000 de Shelby Lane, en North Fort Myers.
Al llegar, los agentes encontraron a la mujer inconsciente, con múltiples laceraciones y heridas punzantes. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos del Servicio de Emergencias Médicas por salvarle la vida, fue declarada muerta en la escena.
Samón Cuadra huyó en una camioneta de trabajo tras el crimen. Unidades caninas de la LCSO lo localizaron rápidamente en un área boscosa cercana y fue detenido sin incidentes. El video del arresto, publicado por la Oficina del Sheriff en redes sociales, muestra a los agentes ordenándole en inglés y en español: «¡Ponga sus manos atrás!».
El comunicado señaló que testigos confirmaron haber visto al sospechoso con la víctima inmediatamente antes y durante el incidente y que las investigaciones preliminares revelaron que ambos se conocían y vivían juntos.
Samón Cuadra fue acusado de homicidio en segundo grado bajo el estatuto F.S.S. 782.04 y permanece detenido en la cárcel del condado de Lee. La Unidad de Crímenes Mayores asumió la investigación y trabaja en coordinación con la Fiscalía del Estado.
El sheriff del condado, Carmine Marceno, calificó el hecho como «violencia brutal e inaceptable» y advirtió: «Una vida fue arrebatada de una manera horrible, y mis agentes actuaron con rapidez para identificar y capturar al sospechoso. Que quede claro: si cometes este tipo de violencia, te encontraremos, te arrestaremos y serás plenamente responsable ante la ley».
Yaneicy Prieto Rodríguez era natural del municipio Regla, en La Habana, y Alain Samón Cuadra, de San Agustín, en el municipio La Lisa, también en la capital cubana, informó la página de Facebook Nio reportando un crimen.
Familiares de Yaneicy, entre ellos su hermano, confirmaron a la plataforma que el agresor era el esposo de la víctima. En redes sociales, miembros de la comunidad cubana tanto en el sur de Florida como en la isla han manifestado dolor e indignación por el crimen y exigen justicia.
El caso se suma a una cadena de crímenes contra mujeres cubanas en el exterior por sus parejas o exparejas. Según los observatorios independientes OGAT y YSTCC, 12 cubanas fueron víctimas de feminicidio en el extranjero durante 2025, seis de ellas en Estados Unidos.
Entre los casos más recientes figura el de Yannelis de la Caridad Casales, asesinada a puñaladas por su pareja en Jacksonville, en marzo de 2025. El agresor, Carlos Yordanis Aldana, fue condenado a 50 años de prisión.
En noviembre de ese mismo año, Aileen Delgado Armas murió a manos de su esposo en Hialeah, en un homicidio seguido de suicidio. Mientras que en enero pasado, Yaimara Leyva Cadet falleció tras ser apuñalada por su pareja, José Emilio Galán Preval, en Las Vegas, otro crimen que también conmocionó a la comunidad cubana.
Preguntas frecuentes sobre el homicidio en North Fort Myers y la violencia de género entre cubanos en el extranjero
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es el acusado del homicidio de una cubana en North Fort Myers?
El acusado es Alain Wilfredo Samón Cuadra, un cubano de 44 años que fue arrestado por el asesinato de su pareja, Yaneicy Hilda Prieto Rodríguez, en North Fort Myers, Florida. El crimen fue cometido con un arma blanca y está siendo investigado como homicidio por la Oficina del Sheriff del condado de Lee.
¿Cuáles fueron las circunstancias del crimen?
El crimen ocurrió el 30 de abril por la tarde, cuando la Oficina del Sheriff recibió un aviso por un altercado doméstico. Al llegar, encontraron a Yaneicy Prieto inconsciente con múltiples heridas punzantes. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, fue declarada muerta en la escena. El acusado huyó, pero fue capturado poco después en un área boscosa cercana.
¿Qué ha dicho la comunidad cubana sobre el caso?
La comunidad cubana, tanto en Florida como en Cuba, ha expresado dolor e indignación por el asesinato de Yaneicy Prieto. Exigen justicia y han mostrado su apoyo a la familia de la víctima. Este caso se suma a otros crímenes de violencia de género que han afectado a mujeres cubanas en el extranjero.
¿Cuál es el contexto de la violencia de género entre cubanos en el extranjero?
Durante el año 2025, al menos 12 cubanas fueron víctimas de feminicidio en el extranjero, seis de ellas en Estados Unidos. Estos incidentes reflejan un patrón preocupante de violencia de género entre la comunidad cubana, y han generado un fuerte llamado a la acción y justicia por parte de activistas y organizaciones de derechos humanos.
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