Irán mantiene su pulso con EE. UU.: «Se impidió la entrada de destructores enemigos en el estrecho de Ormuz»

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Las Fuerzas Armadas iraníes afirmaron este lunes haber bloqueado el acceso de destructores de Estados Unidos e Israel al estrecho de Ormuz mediante lo que describieron como una «advertencia firme y rápida» de su Fuerza Naval, en una escalada que Washington no confirmó y que se produce horas después del lanzamiento de la operación militar estadounidense «Proyecto Libertad».

«Con una advertencia firme y rápida de la Fuerza Naval del Ejército, se impidió la entrada de destructores enemigos estadounidense-sionistas en el área del estrecho de Ormuz», señaló un comunicado de las relaciones públicas del Ejército iraní, recogido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Simultáneamente, la Guardia Revolucionaria publicó un mapa que delimita las zonas del estrecho bajo control iraní: al este, una línea entre el monte Mubarak, en territorio iraní, y la ciudad de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos; al oeste, desde la isla iraní de Qeshm hasta la ciudad emiratí de Umm al Quwain.

El general de división Ali Abdolahi, comandante del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, fue aún más explícito en sus amenazas: «Advertimos de que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente el agresivo ejército estadounidense, será blanco de nuestros ataques si intenta acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz».

Abdolahi también exigió a los buques comerciales y petroleros que se abstengan de transitar sin coordinación previa con las fuerzas iraníes desplegadas en la zona, advirtiendo que de lo contrario «su seguridad no se vea comprometida».

La tensión se disparó un día después de que el presidente Donald Trump anunciara el «Proyecto Libertad», una operación que moviliza más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares para escoltar a los aproximadamente 900 buques mercantes con unos 20.000 tripulantes varados en el estrecho desde el inicio del conflicto.

Trump justificó la misión como un gesto humanitario tras peticiones de «países de todo el mundo».

El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional iraní, Ebrahim Azizi, advirtió la víspera que «cualquier interferencia estadounidense en el nuevo régimen marítimo del estrecho de Ormuz se considerará una violación del alto el fuego», y agregó que «el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico no se regirán por las delirantes declaraciones de Trump».

El conflicto tiene su origen en la Operación Furia Épica, la ofensiva aérea conjunta de EE. UU. e Israel iniciada el 28 de febrero de 2026, que destruyó las principales instalaciones nucleares iraníes y eliminó al líder supremo Alí Jamenei junto a 49 altos mandos militares.

En represalia, Irán bloqueó el estrecho de Ormuz —por donde transita el 20% del petróleo mundial— disparando el precio del crudo Brent de 67 a más de 126 dólares por barril. Un alto el fuego frágil se estableció el 8 de abril, pero las negociaciones de Islamabad fracasaron tras 21 horas sin acuerdo, lideradas por el vicepresidente JD Vance.

El pasado viernes, Irán envió a EE. UU. un plan de paz de 14 puntos en tres fases vía mediadores paquistaníes, que incluye la apertura gradual de Ormuz y garantías de no agresión. Washington respondió, pero Teherán aún evalúa la contrapropuesta, según confirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

En paralelo, Irán negocia con Omán un mecanismo de tránsito seguro y ha propuesto un sistema de peajes en el estrecho, rechazado públicamente por Mascate al argumentar que Ormuz es un paso natural y no un canal artificial como los de Suez o Panamá.

Abdolahi advirtió que las acciones estadounidenses para «alterar la situación actual no tendrá otro resultado que complicar aún más el escenario y poner en riesgo la seguridad de las embarcaciones en esta zona», mientras el «Proyecto Libertad» comenzaba a desplegarse este lunes sin que ninguna de las dos partes diera señales de ceder.