Trump insta a Corea del Sur a unirse a la guerra contra Irán tras ataque a buque surcoreano en Ormuz

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El presidente Donald Trump instó este lunes a Corea del Sur a sumarse a la misión naval estadounidense en el estrecho de Ormuz tras el ataque a un buque de carga surcoreano, en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social a la 1:16 PM.

«Irán ha disparado contra naciones no beligerantes en relación con el movimiento de buques del Proyecto Libertad, incluido un carguero surcoreano. ¡Quizás es el momento de que Corea del Sur se una a la misión!», escribió Trump, quien al mismo tiempo restó importancia a los ataques iraníes al asegurar que «aparte del buque surcoreano, hasta este momento no ha habido daños al atravesar el estrecho».

El incidente que motivó el llamado de Trump involucra al HMM Namu, un carguero de bandera surcoreana que sufrió una explosión e incendio la noche del domingo mientras estaba anclado cerca de Umm Al Quwain, en los Emiratos Árabes Unidos.

Los 24 tripulantes a bordo —seis surcoreanos y 18 extranjeros— resultaron ilesos.

El gobierno de Seúl confirmó que investiga si el incidente fue un ataque iraní, lo que lo convertiría en el primero contra un buque surcoreano desde el cierre del estrecho, y señaló que 26 buques de bandera surcoreana se encuentran varados en la región.

El Ministerio de Exteriores de Corea del Sur indicó que se comunicará «estrechamente con los países relevantes respecto a este asunto y tomará las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros buques y tripulantes dentro del estrecho de Ormuz».

Trump también afirmó en su mensaje que las fuerzas estadounidenses habían destruido siete pequeñas embarcaciones iraníes, a las que llamó «lanchas rápidas», aunque el almirante Brad Cooper del Mando Central (CENTCOM) había confirmado previamente el hundimiento de seis.

Irán, por su parte, aseguró haber disparado misiles contra una fragata estadounidense cerca del puerto de Jask, algo que Washington negó rotundamente.

El llamado de Trump se produce en el marco del Proyecto Libertad, la operación naval lanzada por EE.UU. para escoltar buques comerciales de países neutrales por el estrecho, con 15,000 militares, más de 100 aeronaves y destructores guiados.

No es la primera vez que Trump presiona a Seúl en este conflicto. Ya en marzo pasado, Trump exigió que Corea del Sur, Japón y Alemania participaran en la escolta naval, argumentando la dependencia energética de esos países del Golfo y la presencia de tropas estadounidenses en sus territorios.

La canciller surcoreana Cho Hyun describió entonces la demanda como «una situación que podría llamarse solicitud o no», mientras el presidente Lee Jae Myung ha evitado pronunciarse directamente sobre el conflicto, priorizando medidas de ahorro energético ante el alza del crudo.

Legisladores de oposición en Seúl argumentan que unirse al conflicto violaría la Constitución surcoreana.

El estrecho de Ormuz permanece bloqueado desde el 28 de febrero de 2026, cuando Irán cerró la vía marítima en represalia a la Operación Epic Fury, el ataque conjunto de EE.UU. e Israel que diezmó la capacidad militar iraní y eliminó al líder supremo Alí Jamenei.

El bloqueo iraní paralizó el 97% del tráfico naval mundial, dejó 2,000 buques varados y disparó el precio del crudo Brent de 67 a más de 126 dólares por barril.

El pasado domingo, Irán envió a EE.UU. un plan de paz de 14 puntos en tres fases para poner fin al conflicto, al que Washington respondió exigiendo condiciones adicionales.

Trump anunció que el secretario de Defensa Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, ofrecerán este martes una conferencia de prensa sobre la situación en el estrecho.