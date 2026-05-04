Trump insta a Corea del Sur a unirse a la guerra contra Irán tras ataque a buque surcoreano en Ormuz

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El presidente Donald Trump instó este lunes a Corea del Sur a sumarse a la misión naval estadounidense en el estrecho de Ormuz tras el ataque a un buque de carga surcoreano, en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social a la 1:16 PM.
«Irán ha disparado contra naciones no beligerantes en relación con el movimiento de buques del Proyecto Libertad, incluido un carguero surcoreano. ¡Quizás es el momento de que Corea del Sur se una a la misión!», escribió Trump, quien al mismo tiempo restó importancia a los ataques iraníes al asegurar que «aparte del buque surcoreano, hasta este momento no ha habido daños al atravesar el estrecho».
El incidente que motivó el llamado de Trump involucra al HMM Namu, un carguero de bandera surcoreana que sufrió una explosión e incendio la noche del domingo mientras estaba anclado cerca de Umm Al Quwain, en los Emiratos Árabes Unidos.
Los 24 tripulantes a bordo —seis surcoreanos y 18 extranjeros— resultaron ilesos.
El gobierno de Seúl confirmó que investiga si el incidente fue un ataque iraní, lo que lo convertiría en el primero contra un buque surcoreano desde el cierre del estrecho, y señaló que 26 buques de bandera surcoreana se encuentran varados en la región.
El Ministerio de Exteriores de Corea del Sur indicó que se comunicará «estrechamente con los países relevantes respecto a este asunto y tomará las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros buques y tripulantes dentro del estrecho de Ormuz».
Trump también afirmó en su mensaje que las fuerzas estadounidenses habían destruido siete pequeñas embarcaciones iraníes, a las que llamó «lanchas rápidas», aunque el almirante Brad Cooper del Mando Central (CENTCOM) había confirmado previamente el hundimiento de seis.
Irán, por su parte, aseguró haber disparado misiles contra una fragata estadounidense cerca del puerto de Jask, algo que Washington negó rotundamente.
El llamado de Trump se produce en el marco del Proyecto Libertad, la operación naval lanzada por EE.UU. para escoltar buques comerciales de países neutrales por el estrecho, con 15,000 militares, más de 100 aeronaves y destructores guiados.
No es la primera vez que Trump presiona a Seúl en este conflicto. Ya en marzo pasado, Trump exigió que Corea del Sur, Japón y Alemania participaran en la escolta naval, argumentando la dependencia energética de esos países del Golfo y la presencia de tropas estadounidenses en sus territorios.
La canciller surcoreana Cho Hyun describió entonces la demanda como «una situación que podría llamarse solicitud o no», mientras el presidente Lee Jae Myung ha evitado pronunciarse directamente sobre el conflicto, priorizando medidas de ahorro energético ante el alza del crudo.
Legisladores de oposición en Seúl argumentan que unirse al conflicto violaría la Constitución surcoreana.
El estrecho de Ormuz permanece bloqueado desde el 28 de febrero de 2026, cuando Irán cerró la vía marítima en represalia a la Operación Epic Fury, el ataque conjunto de EE.UU. e Israel que diezmó la capacidad militar iraní y eliminó al líder supremo Alí Jamenei.
El bloqueo iraní paralizó el 97% del tráfico naval mundial, dejó 2,000 buques varados y disparó el precio del crudo Brent de 67 a más de 126 dólares por barril.
El pasado domingo, Irán envió a EE.UU. un plan de paz de 14 puntos en tres fases para poner fin al conflicto, al que Washington respondió exigiendo condiciones adicionales.
Trump anunció que el secretario de Defensa Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, ofrecerán este martes una conferencia de prensa sobre la situación en el estrecho.
Preguntas frecuentes sobre el conflicto en el Estrecho de Ormuz y el llamado de Trump a Corea del Sur
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Donald Trump está instando a Corea del Sur a unirse a la misión naval en el estrecho de Ormuz?
El presidente Donald Trump instó a Corea del Sur a sumarse a la misión naval estadounidense en el estrecho de Ormuz tras un ataque a un buque surcoreano. Trump sugirió que Corea del Sur debería unirse a la misión debido a la agresión iraní hacia buques del Proyecto Libertad. Además, afirmó que el conflicto afecta a todos los países que dependen del tránsito seguro de petróleo por esta vía estratégica.
¿Qué es el Proyecto Libertad iniciado por Trump en el estrecho de Ormuz?
El Proyecto Libertad es una operación militar liderada por Estados Unidos para escoltar buques comerciales de países neutrales a través del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán. Esta operación involucra más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15,000 militares bajo el mando del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM). Su objetivo es garantizar la seguridad de los buques que atraviesan esta importante ruta marítima.
¿Cuáles han sido las consecuencias del bloqueo del estrecho de Ormuz por Irán?
El bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha tenido graves repercusiones. El 97 % del tráfico naval mundial se paralizó, dejando 2,000 buques varados y disparando el precio del crudo Brent de 67 a más de 126 dólares por barril. Esta situación ha generado una crisis energética global, afectando especialmente a los países que dependen de este paso para el suministro de petróleo.
¿Qué medidas está tomando Corea del Sur tras el ataque a su buque en Ormuz?
El gobierno de Corea del Sur ha iniciado una investigación para determinar si el ataque al buque HMM Namu fue llevado a cabo por Irán. Corea del Sur está comunicándose estrechamente con países relevantes para garantizar la seguridad de sus buques y tripulantes en el estrecho de Ormuz. Además, hay un debate interno sobre si unirse a la misión naval estadounidense podría violar la Constitución del país.
¿Cómo ha respondido Irán a las operaciones militares y diplomáticas de EE.UU. en Ormuz?
Irán ha respondido con una postura desafiante, asegurando que atacará cualquier embarcación extranjera que intente acercarse al estrecho de Ormuz sin su autorización. Las fuerzas iraníes han llevado a cabo ataques contra buques en la región y han presentado un plan de paz de 14 puntos a EE.UU. Sin embargo, las negociaciones continúan estancadas debido a las diferencias en las condiciones propuestas por ambos países.
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