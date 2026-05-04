Cuba aún tiene cartas fuertes: Capital humano, diáspora y cercanía a EE.UU. emergen como claves para salir de la crisis

Paisaje habanero (imagen de referencia) Foto © Flickr / CiberCuba

Vídeos relacionados:

En medio de una de las peores crisis económicas de su historia reciente, Cuba aún conserva activos estratégicos que podrían marcar la diferencia en un eventual proceso de recuperación.

Así lo destacan dos análisis recientes del Cuba Economic Review, que coinciden en señalar tres ventajas clave: el capital humano, la diáspora y la geografía.

Estos factores, lejos de ser elementos secundarios, aparecen como pilares potenciales para un escenario de transformación económica, siempre condicionado a cambios estructurales profundos y a la creación de un entorno más abierto, predecible y funcional.

Uno de los principales activos que aún mantiene la Isla es su capital humano. A pesar del deterioro generalizado de los servicios públicos y la emigración masiva de profesionales, Cuba conserva niveles relativamente altos de formación educativa en comparación con su nivel de ingresos. Este elemento, acumulado durante décadas, sigue siendo visto como una base sólida para una eventual reactivación.

Especial atención reciben sectores como la salud y la biotecnología, tradicionalmente presentados como fortalezas del país. Los informes advierten que estas capacidades podrían convertirse en motores reales de desarrollo, pero solo si se insertan en un contexto que garantice derechos más seguros, mejores incentivos económicos y acceso a mercados internacionales. Sin esas condiciones, el potencial seguirá desaprovechado.

Sin embargo, este capital humano enfrenta una amenaza creciente: la emigración. La salida sostenida de trabajadores calificados no solo reduce la fuerza laboral disponible, sino que también debilita la capacidad del país para implementar reformas y sostener cualquier proceso de crecimiento futuro.

El segundo gran factor identificado es la diáspora cubana. Lejos de limitarse al fenómeno migratorio, los análisis la describen como una comunidad con un peso económico y profesional considerable.

Millones de cubanos en el exterior cuentan con capital, experiencia empresarial, redes internacionales y conocimientos que podrían ser decisivos en un proceso de reconstrucción.

En ese sentido, los expertos subrayan que la diáspora podría convertirse en una fuente clave de inversión, transferencia de tecnología y generación de empleo.

No obstante, advierten que esto dependerá de que se establezcan reglas claras, garantías jurídicas creíbles y condiciones de confianza. Sin un marco institucional sólido, el potencial de la comunidad emigrada seguirá limitado o canalizado por vías informales.

El tercer elemento es la geografía. La cercanía de Cuba a Estados Unidos continúa siendo una ventaja estratégica de enorme valor, especialmente en un escenario de eventual normalización de relaciones.

Los informes apuntan que esta proximidad podría tener efectos transformadores en sectores como el turismo, las remesas, la inversión extranjera directa, la logística y el comercio.

De producirse un entorno más favorable, la Isla podría beneficiarse de un incremento significativo en los flujos de capital y de personas, así como de una mayor integración en las cadenas económicas regionales.

Sin embargo, este escenario también depende de factores políticos tanto internos como externos, que hoy siguen siendo inciertos.

A pesar de estas ventajas, los análisis coinciden en que la situación actual es crítica. La economía cubana enfrenta una contracción prolongada, alta inflación, deterioro de infraestructuras y una pérdida sostenida de capacidad productiva.

En este contexto, los expertos insisten en que no bastan medidas parciales ni ajustes superficiales.

La recuperación, sostienen, pasa necesariamente por reformas profundas que incluyan mayor apertura económica, fortalecimiento institucional y una redefinición del modelo actual.

Solo así, concluyen, Cuba podrá convertir sus ventajas latentes en motores reales de crecimiento y dejar atrás la actual espiral de deterioro.