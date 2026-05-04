«Simbolismo y propaganda barata»: cubanos reaccionan a la entrega de dos casas modulares en La Habana

La entrega de dos viviendas modulares construidas con contenedores marítimos en La Habana, con la presencia de Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero Cruz, desató este fin de semana una ola de críticas y sarcasmo en redes sociales, donde los cubanos calificaron el acto de «show mediático» y propaganda barata frente a una crisis habitacional que supera las 806,000 viviendas en déficit.

La ceremonia, celebrada el pasado sábado en el Consejo Popular Colón del municipio Plaza de la Revolución, fue cubierta con amplio despliegue oficial e incluyó corte de cinta y recorrido por los inmuebles. Las beneficiarias fueron dos jóvenes madres solteras en situación de precariedad habitacional.

El comentario que mejor resume el sentir generalizado lo dejó un usuario en el propio post de la Presidencia de Cuba: «Qué show mediático, una casa contenedor pa un video mientras Cuba está en la miseria con malas viviendas».

La preocupación más repetida fue el calor que generarán las estructuras metálicas en el clima tropical cubano. «Esos contenedores ahora en verano... entran las personas crudas y ya salen listas para comer... verdaderos sartenes para freír personas», escribió un internauta. Otros las bautizaron como «saunas modulares», «tostadoras solares», «microwave» y «freidoras humanas».

Varios comentaristas cuestionaron también la viabilidad energética de las viviendas: «Estas casas son muy populares en climas fríos pero son de metal. ¿Podrán los propietarios conseguir la energía eléctrica para poner aire acondicionado durante los calurosos y húmedos meses del verano? Esto suena a otro proyecto de propaganda que no soluciona ningún problema».

Otro eje de crítica fue la magnitud simbólica del acto frente a la dimensión real del problema. «¿Dos, pero no iban a entregar 1.7 viviendas DIARIAS por municipio?», ironizó un usuario, recordando promesas incumplidas del régimen. Hasta abril de 2026, el programa había entregado apenas 133 unidades en todo el país.

La diferencia de calidad entre las casas inauguradas en La Habana —con presencia presidencial— y las entregadas en otras provincias también generó indignación. «Estas casas no se parecen a las que dieron en Guantánamo, ¿será porque fue visita por el presidente?», preguntó un comentarista. Vecinos en El Cerro y Guantánamo han denunciado filtraciones, fallas eléctricas y tuberías defectuosas en las unidades ya entregadas.

Algunos señalaron la contradicción de recurrir a contenedores mientras existen instalaciones abandonadas: «Con tantas instalaciones que el gobierno ha dejado destruir en Guanabo, Tarará y otras instalaciones alrededor y en la misma Habana, aparecerse con la peor solución es el CLARO REFLEJO QUE EL PUEBLO NO LES INTERESA».

Un comentario más extenso sintetizó el argumento de fondo: «No es un 'avance', es un parche. En Cuba el problema de la vivienda es estructural: edificios viejos que se caen por falta de mantenimiento, familias viviendo hacinadas, varias generaciones bajo el mismo techo, años de espera para conseguir una casa. ¿Y la solución que muestran? Contenedores. En un clima tropical eso es un horno».

El telón de fondo es devastador: el 35% del fondo habitacional cubano está en mal o regular estado técnico, en La Habana colapsan unas 1,000 edificaciones al año, y en 2024 solo se construyeron 7,427 viviendas con la producción de cemento al 10% de su capacidad. En noviembre de 2025, el propio gobierno cubano reconoció el fracaso de su programa habitacional, incapaz de alcanzar la meta de 50,000 unidades anuales prometida desde 2018.

El primer ministro Marrero Cruz reconoció en el acto que el programa «no va a la velocidad que se quiere», aunque defendió el modelo: «una casa contenedor no tiene por qué ser fea, puede ser bonita, es humilde, es pequeña, pero digna». La respuesta en redes fue contundente: «Simbolismo y propaganda barata, son miles los que necesitan casa».