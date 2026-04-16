Contenedores como viviendas en El Cerro: denuncian plan del régimen

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El periodista independiente Boris González Arenas denunció este jueves en Facebook que en un antiguo rastro de la calle Manglar, en el municipio de El Cerro, La Habana, han amontonado varios contenedores con huecos que parecen ser las adaptaciones para hacer de ellos algo como casas.
La fotografía publicada por González Arenas muestra al menos un contenedor de la naviera danesa Maersk, en estado oxidado, instalado en una calle urbana deteriorada del municipio.
Esta situación se enmarca en la grave crisis habitacional que atraviesa Cuba, donde el déficit de viviendas supera oficialmente las 929,000 unidades, y el gobierno ha recurrido a soluciones alternativas ante la falta de materiales de construcción y recursos.
Entre esas soluciones, el régimen anunció en su momento la conversión de más de 3,500 contenedores marítimos en viviendas modulares, una iniciativa que ha generado tanto expectativas como críticas entre la población.
En ese marco, las autoridades cubanas inauguraron un polo de 18 viviendas-contenedor como iniciativa ecológica, y también entregaron 15 viviendas-contenedor para damnificados de los huracanes, presentando estos proyectos como avances en la política habitacional.
Sin embargo, los resultados han sido modestos. En una etapa anterior del programa se reportaron apenas 133 unidades distribuidas en ocho municipios, una cifra muy alejada de las necesidades reales del país.
El panorama general del sector de la construcción tampoco es alentador: el gobierno cubano reconoció oficialmente el fracaso de su programa de viviendas, en un contexto donde el país solo completó el 22% de su plan anual de construcción.
González Arenas es un periodista que ha sufrido represalias por su trabajo. El régimen le impidió viajar a Estados Unidos para participar en eventos relacionados con la libertad de prensa, y el jefe de misión Mike Hammer se reunió con él en señal de respaldo a su labor periodística.
Preguntas frecuentes sobre las viviendas contenedor en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el régimen cubano está utilizando contenedores como viviendas?
El régimen cubano está utilizando contenedores como viviendas debido a la grave crisis habitacional que atraviesa el país, donde el déficit de viviendas supera las 929,000 unidades. Ante la falta de materiales de construcción y recursos, se ha presentado la reconversión de contenedores como una solución alternativa, aunque ha sido criticada por su falta de planificación y efectividad.
¿Cuáles son las críticas principales al uso de contenedores como viviendas en Cuba?
Las principales críticas al uso de contenedores como viviendas en Cuba se centran en la falta de aislamiento térmico adecuado, lo que los convierte en "hornos solares" en el clima caluroso de Cuba. Además, el programa ha sido lento y no ha cumplido con las expectativas, dejando a miles de familias esperando una solución habitacional adecuada.
¿Cuántos contenedores se han transformado en viviendas en Cuba?
Inicialmente, el régimen cubano anunció la transformación de más de 3,500 contenedores en viviendas, pero los resultados han sido modestos, con solo 133 unidades reportadas en una etapa anterior. La lentitud en el proceso de adaptación y la falta de recursos han limitado el alcance de esta solución.
¿Qué desafíos enfrenta el programa de viviendas contenedor en Cuba?
El programa de viviendas contenedor en Cuba enfrenta desafíos significativos, incluyendo la falta de materiales de construcción, aislamiento térmico inadecuado y lentitud en la ejecución. Además, el costo para las familias es elevado, lo que genera endeudamiento en un contexto de bajos ingresos.
¿Qué impacto ha tenido el fracaso del programa de viviendas contenedor en la población cubana?
El fracaso del programa de viviendas contenedor ha dejado a miles de familias sin solución habitacional adecuada, perpetuando el ciclo de precariedad y respuestas improvisadas del régimen. La falta de un plan estructural y sostenible agrava la crisis habitacional en Cuba.
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