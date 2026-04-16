Contenedores como viviendas en El Cerro: denuncian plan del régimen

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El periodista independiente Boris González Arenas denunció este jueves en Facebook que en un antiguo rastro de la calle Manglar, en el municipio de El Cerro, La Habana, han amontonado varios contenedores con huecos que parecen ser las adaptaciones para hacer de ellos algo como casas.

La fotografía publicada por González Arenas muestra al menos un contenedor de la naviera danesa Maersk, en estado oxidado, instalado en una calle urbana deteriorada del municipio.

Publicación de Facebook/Boris González Arenas

Esta situación se enmarca en la grave crisis habitacional que atraviesa Cuba, donde el déficit de viviendas supera oficialmente las 929,000 unidades, y el gobierno ha recurrido a soluciones alternativas ante la falta de materiales de construcción y recursos.

Entre esas soluciones, el régimen anunció en su momento la conversión de más de 3,500 contenedores marítimos en viviendas modulares, una iniciativa que ha generado tanto expectativas como críticas entre la población.

En ese marco, las autoridades cubanas inauguraron un polo de 18 viviendas-contenedor como iniciativa ecológica, y también entregaron 15 viviendas-contenedor para damnificados de los huracanes, presentando estos proyectos como avances en la política habitacional.

Sin embargo, los resultados han sido modestos. En una etapa anterior del programa se reportaron apenas 133 unidades distribuidas en ocho municipios, una cifra muy alejada de las necesidades reales del país.

El panorama general del sector de la construcción tampoco es alentador: el gobierno cubano reconoció oficialmente el fracaso de su programa de viviendas, en un contexto donde el país solo completó el 22% de su plan anual de construcción.

González Arenas es un periodista que ha sufrido represalias por su trabajo. El régimen le impidió viajar a Estados Unidos para participar en eventos relacionados con la libertad de prensa, y el jefe de misión Mike Hammer se reunió con él en señal de respaldo a su labor periodística.