Una cubana residente en Estados Unidos vivió una amarga sorpresa en plena Nochebuena, cuando descubrió que su auto había amanecido sin las cuatro ruedas. La mujer, identificada como Leyanet Naranjo (@naranjosleya), compartió en TikTok un video mostrando el vehículo sobre bloques y su indignación ante lo ocurrido: “Una cosa es vivirlo y otra que te lo cuenten. Miren esto… No tengo nada en contra de que deporten a la gente, pero si es un salao que se dedica a hacer estas cosas, que se lo lleven”.

La publicación rápidamente se viralizó y desató un intenso debate entre los usuarios. Mientras algunos entendieron su frustración, otros la criticaron por insinuar que el ladrón podría ser un inmigrante indocumentado. “Si tú no sabes quién fue, ¿por qué crees que fue un indocumentado?”, le escribió una seguidora. Otros, sin embargo, apoyaron su enojo y compartieron experiencias similares: “Aquí ya no hay seguridad en ningún condominio”.

Ante la avalancha de comentarios, Leyanet decidió subir un segundo video explicando lo que realmente había sucedido. Según contó, el carro no era suyo, sino un vehículo de reemplazo que recibió tras un accidente de tránsito en el que no tuvo culpa. “En mi condominio no están acostumbrados a ver este tipo de carros nuevos y, por supuesto, llamó la atención de todos los mañosos de la zona”, aclaró.

El robo ocurrió el 24 de diciembre, justo cuando su esposo se preparaba para ir a trabajar. “Cuando me levanté y vi aquello, como cualquier persona, me alteré muchísimo. Publiqué el video mostrando mi desprecio por ese tipo de personas”, explicó. “Si no es de aquí que lo deporten, y si es de aquí, que se lo lleven a Bukele. Ese fue el mensaje”.

Naranjo aseguró que muchos malinterpretaron sus palabras y que su comentario no fue contra los inmigrantes, sino contra los delincuentes. “Me imagino que las personas que saltaron son familiares de los que se dedican a eso”, dijo, aludiendo a quienes la atacaron en los comentarios. “El verdadero culpable no es solo quien roba, sino también quienes justifican esas acciones”.

El caso reavivó la conversación sobre la inseguridad en varias ciudades de Estados Unidos donde viven miles de cubanos. En la sección de comentarios, muchos coincidieron en que situaciones como esta son cada vez más frecuentes, incluso en zonas consideradas seguras. “Somos emigrantes, pero también trabajadores, y da rabia que pasen cosas así”, escribió una usuaria, reflejando el sentimiento compartido entre quienes se sintieron identificados con la historia.