Randy Malcom pide sacar al régimen «sin afectar más al pueblo cubano»

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Randy Malcom, integrante del dúo cubano Gente de Zona, pidió que el régimen cubano sea removido del poder «sin afectar al pueblo más de lo que ya está», en una entrevista publicada por el diario ABC el 20 de abril, durante la visita del dúo a España para presentar su primera gira extensa por el país.

«Es necesario que pase algo, algo que no afecte al pueblo más de lo que ya está. Si hay que sacarlos a ellos de alguna manera, que lo hagan. Para mí, está perfecto. Mientras quiten al gobierno, no me importa de la manera que sea», declaró Malcom al periodista Nacho Serrano.

Al ser preguntado sobre si un eventual cambio gestionado por la administración Trump estaría bien manejado, el artista respondió que no puede hablar de política que no conoce, pero sí de la realidad de los 14 millones de cubanos que viven en la isla.

Su compañero Alexander Delgado fue igualmente directo sobre las expectativas de cambio: «Yo creo que ya uno no puede ilusionarse, porque han pasado tantas cosas. Nosotros en particular estamos por el cambio, pero con cero ilusión».

Sobre el argumento del sistema sanitario gratuito que suele esgrimir el régimen, Malcom lo desmontó con una sola frase: «Para qué quiero la sanidad gratis si no la hay».

Días antes, el 16 de abril, el dúo había sido aún más contundente en declaraciones a la cadena COPE, donde Gente de Zona denunció la realidad de Cuba ante España y calificó al gobierno de «narcogobierno», afirmando: «A la dictadura hay que eliminarla».

En esa misma entrevista en COPE, Malcom describió el colapso sanitario con crudeza: «Hoy mismo no hay medicinas, las personas no tienen ni una aspirina. Si te quieres operar, tienes que llevar el hilo y la aguja».

También reveló que su abuela estuvo un año presa por oponerse al gobierno, y denunció que un litro de gasolina cuesta 10 dólares en Cuba para un ciudadano que cobra apenas cuatro dólares al mes.

El dúo subrayó además que la crisis no se limita a La Habana: «Cuba no es La Habana, porque tiene 14 provincias con millones de municipios donde todavía se le va la luz cuatro y cinco días, donde los hijos no tienen que comer, donde las madres se tiran para la calle desesperadas».

Estas declaraciones se enmarcan en un activismo político que el dúo ha intensificado desde el lanzamiento de «Patria y Vida» en 2021, canción que se convirtió en el himno de las protestas del 11 de julio de ese año y que el régimen llegó a clasificar como delito de instigación a delinquir.

Desde entonces, Gente de Zona no puede regresar a Cuba mientras la dictadura permanezca en el poder, según ha declarado Delgado en múltiples ocasiones.

El pasado 30 de marzo, durante un concierto en San Luis Potosí, México, el dúo pidió libertad para Cuba gritando «¡Abajo la dictadura! ¡Que viva Cuba libre!», y Delgado afirmó: «Estamos a punto de lograr la libertad de Cuba».

El 22 de abril, Delgado volvió a pronunciarse y describió a Cuba en «decadencia, en el peor momento de su historia», exigiendo que «la dinastía de los Castro y sus compinches se retiren».

La gira española de Gente de Zona arranca el 25 de junio de 2026 en el Movistar Arena de Madrid, la primera en casi tres décadas de carrera del dúo en el país.