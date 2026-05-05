El Kremlin blinda a Putin por el temor a un asesinato: ¿Qué se sabe?

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El Financial Times publicó el pasado lunes una investigación exclusiva que revela cómo el Kremlin ha intensificado de forma drástica en las últimas semanas los protocolos de seguridad en torno al presidente ruso Vladímir Putin, quien pasa cada vez más tiempo recluido en búnkeres subterráneos ante el temor a un asesinato o un golpe de Estado.

La información proviene de fuentes cercanas a servicios de inteligencia europeos y personas del entorno directo del mandatario.

Desde marzo, la paranoia en el Kremlin se ha disparado.

El informe de inteligencia europea obtenido por CNN lo describe con precisión: «Desde comienzos de marzo de 2026, el Kremlin y el propio Vladimir Putin han estado preocupados por posibles filtraciones de información sensible, así como por el riesgo de una conspiración o intento de golpe de Estado dirigido contra el presidente ruso.

Le preocupa especialmente el uso de drones para un posible intento de asesinato por parte de miembros de la élite política rusa».

El detonante: Drones, un general asesinado y la caída de Maduro

Tres eventos explican la escalada.

El primero fue la Operación Spiderweb ucraniana, ejecutada el 1 de junio de 2025, en la que más de 100 drones con inteligencia artificial atacaron bases aéreas rusas llegando más allá del Círculo Polar Ártico.

«El impacto de la Operación Telaraña con drones de Ucrania todavía se recuerda», declaró al Financial Times una persona cercana al líder del Kremlin.

El segundo detonante fue el asesinato del teniente general Fanil Sarvarov el 22 de diciembre de 2025 en Moscú, mediante un coche bomba colocado bajo su vehículo, el más reciente de una serie de ataques contra altos mandos militares rusos vinculados a Ucrania.

El tercer factor fue la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 en Caracas, algo que -según fuentes cercanas a Putin- agravó su temor a una operación similar contra él.

Búnkeres, imágenes pregrabadas y apariciones mínimas

Putin y su familia han dejado de visitar sus residencias habituales en la región de Moscú y en Valdai.

El mandatario pasa largos periodos en búnkeres de la región de Krasnodar, en el sur de Rusia.

Los medios estatales difunden imágenes pregrabadas para proyectar normalidad ante la opinión pública.

En lo que va de 2026, hasta fines de abril, Putin solo había realizado dos apariciones públicas presenciales, frente a al menos 17 en 2025.

Según fuentes de su entorno, dedica el «70% de su tiempo a conducir las operaciones militares y solo el 30% a asuntos internos o relaciones bilaterales».

Dobles operados, catadores y recogida de heces

Las medidas de protección personal rozan lo inverosímil.

Se sospecha que Putin cuenta con al menos tres dobles operados quirúrgicamente para parecerse al presidente.

Ucrania afirmó que quien visitó Mariúpol durante la guerra no era Putin, señalando diferencias en la barbilla, las orejas y la forma de andar.

En cenas oficiales, consume comida traída desde Rusia que debe ser probada por un catador oficial.

Según la revista Paris Match, cuando viaja, un equipo especializado recoge sus heces y las lleva plastificadas de vuelta al Kremlin para evitar que nadie acceda a su ADN.

Cocineros, fotógrafos y guardaespaldas tienen prohibido usar transporte público y dispositivos con acceso a internet en presencia de Putin.

Los visitantes deben ser registrados dos veces antes de acceder al presidente.

Se han instalado sistemas de vigilancia en los domicilios del personal cercano, y el Servicio Federal de Protección realiza patrullajes caninos a lo largo del río Moscova.

La sombra de Shoigu y las luchas internas

Tras el asesinato de Sarvarov, el jefe del Servicio Federal de Seguridad, Alexander Bortnikov, culpó al Ministerio de Defensa por las fallas en la protección de altos mandos.

Putin respondió ordenando que su protección se extendiera a diez generales de alto rango.

El informe de inteligencia señala al exministro de Defensa Sergei Shoigu como figura «asociada con el riesgo de un golpe de Estado, ya que conserva una influencia significativa dentro del alto mando militar».

No es la primera vez que Putin enfrenta una amenaza interna: en junio de 2023, el jefe mercenario Yevgeny Prigozhin lideró una marcha fallida hacia Moscú con fuerzas Wagner.

Popularidad en caída y malestar social

Los niveles de aprobación de Putin han caído a su punto más bajo desde el otoño de 2022.

El malestar se ha hecho visible en redes sociales, ejemplificado por la influencer Viktoria Bonya, cuyo video de 18 minutos dirigido a Putin superó 1,5 millones de reacciones y obligó al Kremlin a reconocer públicamente su existencia.

Mientras tanto, las pérdidas rusas en Ucrania se estiman en unos 30,000 muertos y heridos cada mes según naciones occidentales.

Este sábado, el desfile del Día de la Victoria en la Plaza Roja se celebrará sin armamento pesado por primera vez desde 2008.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, justificó la decisión con una frase que resume el estado de ánimo en Moscú: «Ante esta amenaza terrorista, por supuesto, se están tomando todas las medidas para minimizar el peligro».