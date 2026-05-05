Senador republicano acusa al régimen cubano de poner en riesgo a EE.UU.

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El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el senador republicano Jim Risch (Idaho), respaldó este lunes la nueva orden ejecutiva de Trump contra Cuba y acusó al régimen de representar amenazas directas a la seguridad nacional estadounidense.

«Me complace ver que la Administración Trump continúe responsabilizando al corrupto régimen comunista cubano tanto por las amenazas a la seguridad nacional que representa para Estados Unidos como por su represión contra el pueblo cubano», escribió Risch.

La declaración llega días después de que el presidente Donald Trump firmara, el pasado viernes, una nueva orden ejecutiva que amplía las sanciones contra el Gobierno cubano, al considerar que sus acciones constituyen «una amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

Un funcionario de la Casa Blanca advirtió que «Cuba provee un entorno permisivo para operaciones hostiles de inteligencia extranjera, militares y terroristas a menos de 100 millas del territorio estadounidense».

La medida bloquea todos los bienes e intereses en territorio estadounidense de personas y entidades vinculadas al Gobierno cubano, e introduce por primera vez sanciones secundarias contra instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones con los sancionados.

Además, la orden prohíbe la entrada a Estados Unidos de funcionarios actuales y pasados del régimen, sus colaboradores y familiares adultos, salvo excepciones por interés nacional.

Otros legisladores republicanos también respaldaron la medida.

La representante María Elvira Salazar calificó la alineación del régimen cubano con Irán de «una realidad de seguridad nacional a solo 90 millas de nuestras costas, no especulación», mientras que el representante Carlos A. Giménez advirtió que «si sigue operando de mala voluntad, vendrán consecuencias mucho más severas».

La representante Nicole Malliotakis fue más directa: «Por décadas Cuba ha albergado a nuestros fugitivos, provisto un refugio seguro para terroristas y adversarios, y oprimido e incluso eliminado a su propio pueblo».

El respaldo legislativo a la estrategia de presión máxima quedó reforzado el pasado martes 29 de abril, cuando el Senado rechazó por 51 votos contra 47 una iniciativa demócrata para limitar las acciones militares de Trump contra Cuba.

Desde enero de 2025, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra el régimen e interceptado al menos siete tanqueros con destino a la isla, con consecuencias devastadoras para la economía cubana: apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio y una contracción económica proyectada del 7,2% para 2026, según la Unidad de Inteligencia de The Economist.

El secretario de Estado Marco Rubio también ha advertido que Washington no permitirá que ningún aparato de seguridad extranjero opere con impunidad a 90 millas de territorio estadounidense, en línea con la postura que ahora respalda Risch desde el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.