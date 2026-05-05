Congresista Carlos Giménez sobre el socialismo en EE.UU.: «No necesitamos estas ideologías fallidas en nuestro país»

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El congresista republicano Carlos A. Giménez advirtió este martes que el socialismo no debe «echar raíces» en Estados Unidos, y atribuyó el creciente apoyo juvenil a esa ideología a una «indoctrinación concertada» de la izquierda en las escuelas.

«No necesito un libro de texto para conocer los peligros del socialismo: los viví», afirmó Giménez, el único miembro del Congreso nacido en Cuba.

«Como cubanoamericano, sé exactamente adónde conduce el camino del radicalismo. No lleva al progreso; lleva a la lucha».

Sus palabras llegaron en respuesta a una encuesta de Fox News que reveló que el 53% de los votantes menores de 30 años considera positivo que Estados Unidos se aleje del capitalismo y avance hacia el socialismo.

La misma encuesta registró que el apoyo general al socialismo entre todos los votantes alcanzó un récord del 38%, frente al 32% en 2022 y el 18% en 2010.

Giménez, quien emigró de Cuba a los seis años tras la revolución castrista de 1959, fue categórico: «Los únicos que realmente gustan del comunismo y el socialismo son quienes nunca han vivido bajo ese sistema».

Como evidencia, citó sus conversaciones con embajadores de países del antiguo bloque soviético en Europa del Este, a quienes describió como «fervientes anticomunistas» precisamente por haber experimentado el sistema en carne propia.

El congresista resumió así la promesa del comunismo: «La única promesa del comunismo es que todos serán iguales. Sí, todos son iguales. Todos son igualmente miserables».

Añadió que bajo ese sistema «la calidad de vida se destruye, hay opresión, represión de la libertad de expresión y presos políticos. Cualquiera que quisiera vivir bajo ese sistema nunca ha vivido bajo ese sistema».

Giménez representa el distrito 28 de Florida y ha sido una voz constante contra el socialismo desde que ganó su escaño en el Congreso en 2020, cuando declaró que «los principios del socialismo y el comunismo son rechazados en esta comunidad».

En los últimos meses ha intensificado su activismo contra el régimen cubano. En febrero calificó a la dictadura de La Habana de «patética dictadura que debe ser completamente aniquilada» y relegada al basurero de la historia.

En marzo predijo el colapso inminente del régimen de Díaz-Canel, atribuyendo la crisis económica de Cuba a «la mala gestión del régimen y al socialismo», y en abril insistió en que Cuba debe ser amiga de Estados Unidos tras visitar la base naval de Guantánamo por primera vez en 64 años.

A pesar del récord de apoyo al socialismo entre los jóvenes, la encuesta de Fox News también mostró que el 61% de los votantes en general sigue viendo el socialismo como algo negativo, con mayorías entre republicanos (78%), conservadores (75%) y mayores de 65 años (75%).

«No podemos dejar que estas ideologías fallidas echen raíces en nuestro país», concluyó Giménez, cuya postura se enmarca en el respaldo a las políticas de máxima presión de la administración Trump contra La Habana, que incluyen sanciones económicas y embargo petrolero.