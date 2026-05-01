Congresistas reaccionan a la nueva orden ejecutiva de Trump sobre Cuba

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Tres congresistas republicanos respaldaron este viernes la nueva orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, que amplía las sanciones de Estados Unidos contra Cuba y acusa al régimen de alinearse con Irán y Hezbolá.

La medida, publicada por La Casa Blanca, contampla sanciones contra personas vinculadas al régimen así como contra instituciones financieras que mantengan transacciones con la isla.

El representante Carlos A. Giménez fue el primero en reaccionar públicamente, con un mensaje en X bajo el hashtag #SOSCuba: «¡Nuevas sanciones y medidas concretas firmadas hoy por Orden Ejecutiva del Presidente Donald Trump en contra de la dictadura en Cuba! El régimen debe entender que si sigue operando de mala voluntad, vendrán consecuencias mucho más severas».

La representante María Elvira Salazar fue más contundente en su valoración geopolítica: «La era de mirar hacia otro lado terminó», escribió, describiendo la alineación del régimen cubano con Irán como «una realidad de seguridad nacional a solo 90 millas de nuestras costas» y no como «especulación».

Salazar elogió además la estrategia de máxima presión de Trump: «Él entiende exactamente con qué estamos lidiando y está dispuesto a confrontarlo. Lo felicito por actuar para proteger nuestra seguridad nacional y por estar del lado del pueblo cubano en su lucha por la libertad».

Por su parte, la representante Nicole Malliotakis señaló que «por décadas Cuba ha albergado a nuestros fugitivos, provisto un refugio seguro para terroristas y adversarios, y oprimido e incluso asesinado a su propio pueblo», respaldando las acciones de Trump y del secretario de Estado Marco Rubio.

La nueva orden ejecutiva es la más reciente en una cadena de medidas de presión iniciadas desde el 29 de enero de 2026, cuando Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380 que declaró a Cuba una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional e impuso aranceles a países que suministraran petróleo a la isla.

Desde entonces, la administración ha acumulado más de 240 nuevas sanciones e interceptado al menos siete tanqueros con destino a Cuba, en un cerco que llegó a cortar entre el 80% y el 90% de las importaciones petroleras cubanas.

En febrero de 2026, el Tribunal Supremo declaró ilegales los aranceles adicionales bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales, lo que obligó a una nueva orden que los eliminó pero mantuvo las inspecciones de buques.

Los mismos congresistas cubanoamericanos han sido actores clave en presionar al ejecutivo para endurecer la política hacia Cuba, incluyendo una carta en la que pidieron a Trump considerar el enjuiciamiento de Raúl Castro por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

La nueva orden añade la dimensión de los vínculos Cuba-Irán como justificación adicional, en un contexto en que la relevancia geopolítica de esa relación ha crecido para Washington.

El régimen cubano, por su parte, ha acusado a Estados Unidos de ejercer un «castigo colectivo» contra la población de la isla.

El Departamento de Justicia mantiene activo un grupo de trabajo para explorar cargos federales contra funcionarios cubanos, supervisado por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, lo que sugiere que la presión sobre La Habana podría escalar más allá del terreno económico.