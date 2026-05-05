Familia de manatíes sorprende al nadar en el río San Juan de Matanzas

Una familia de manatíes fue captada nadando en el río San Juan, en pleno centro de la ciudad de Matanzas, en un video publicado en Facebook por el usuario Dariel Vicedo que rápidamente llamó la atención de miles de personas.

Las imágenes muestran el tramo del río entre las calles Narváez y Comercio, una zona céntrica y transitada de la llamada Ciudad de los Puentes.

«La aparente calma de la superficie no permite adivinar lo que ocurre debajo de ella», narra el video, mientras una enorme sombra se desplaza entre ambas orillas y unas narices asoman para respirar.

Lo que resulta especialmente llamativo es la indiferencia de quienes estaban en el lugar: «Incluso los pescadores parecen estar ajenos a ello», señala la narración, antes de revelar que «una familia de manatíes juega apaciblemente en las tranquilas aguas del río San Juan».

El avistamiento no es el primero en ese mismo río.

En marzo de 2022 se registró una familia de manatíes en el río San Juan de Matanzas, y estudiantes de la escuela «Julio Pino Machado» habían reportado cuatro ejemplares en la zona aproximadamente dos años antes, lo que sugiere que el río forma parte del corredor habitual de movimiento de estos animales entre la bahía y zonas interiores.

Los avistamientos en Cuba se han multiplicado en los últimos años.

En agosto de 2023, un manatí apareció bajo el Puente de Hierro en La Habana, y en septiembre de ese mismo año los manatíes sorprendieron a residentes en la Bahía de Matanzas.

De igual forma, en octubre de 2025, científicos confirmaron su presencia en la Laguna del Tesoro, en la Ciénaga de Zapata, históricamente conocida como «Laguna de los Manatíes».

El manatí antillano (Trichechus manatus manatus) está clasificado en peligro crítico de extinción en Cuba, donde apenas sobreviven algunos cientos de ejemplares en todo el archipiélago. A nivel internacional, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo incluye en su Lista Roja como especie en peligro de extinción.

En Cuba, la especie está protegida bajo la Resolución 160 de Especies de Especial Importancia.

Sin embargo, sigue enfrentando amenazas graves: la caza furtiva, la captura incidental en redes de pesca, la contaminación, la pérdida de hábitat y las colisiones con embarcaciones ponen en riesgo su supervivencia.

En junio de 2020 se avistaron al menos cuatro ejemplares cerca de La Isleta, en un ecosistema de bahía protegido, lo que ya apuntaba a una presencia más extendida de la especie en aguas cubanas de lo que se creía.

Conservacionistas interpretan este patrón de avistamientos recurrentes como una señal alentadora de recuperación parcial de la especie en algunas zonas del país, aunque advierten que la población sigue siendo críticamente baja y que cualquier perturbación de su hábitat puede tener consecuencias irreversibles.