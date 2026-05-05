Cubana muestra su emprendimiento para ganar dinero extra: "El salario de un médico no alcanza"

La creadora de contenido cubana Briana Espino explicó por qué su madre, médico en Cuba, ha creado un emprendimiento en su tiempo libre para ganar dinero extra pues el salario no le alcanza.

En un video en Instagram, Briana mostró cómo ayuda a su mamá a vender flanes caseros para sobrevivir. El salario mensual no permite cubrir las necesidades básicas de la familia.

«Mi mamá es médico en Cuba y este es su emprendimiento. Su salario de todo un mes es de 8,000 pesos cubanos trabajando en un hospital y salvando vidas, lo que vendrían siendo 20 dólares», explica Briana en el video.

La joven describe con crudeza la paradoja que viven miles de profesionales de la salud en la isla.

«La verdad es doloroso ver como después de estudiar 6 años de carrera, graduarte en lo que te apasiona para cobrar por eso y terminar vendiendo flanes porque el salario no te alcanza».

Briana señala además que su madre puede ganar en dos días vendiendo flanes lo que le pagan como médico en todo un mes.

«La mayoría de los médicos en Cuba tienen que trabajar en algo más aparte de su profesión, ya que el salario que le pagan de todo un mes no alcanza para prácticamente nada».

El caso de la madre de Briana no es una excepción. Un asalariado cubano gana apenas cinco dólares al mes al tipo de cambio informal de abril de 2026, cuando el dólar cotiza a más de 520 pesos en el mercado negro.

La canasta básica para dos personas en La Habana supera los 41,000 pesos mensuales, lo que significa que el salario de un médico cubre apenas el 16% del costo de vida básico.

Ante esa realidad, muchos profesionales optan por emigrar o por el emprendimiento informal. Entre 2021 y 2024, Cuba perdió aproximadamente 77,522 profesionales de la salud. En julio de 2025 el propio Ministro de Salud admitió el colapso del sistema sanitario.

El salario medio cubano en 2025 rondó los 6,930 pesos, una cifra que en el mercado informal equivale a poco más de 13 dólares.

«Es increíble como vendiendo flanes, que para eso no hay que estudiar ni esforzarse como un médico, puede ganar en dos días lo que le pagan como profesional de la salud en un mes», concluye Briana, resumiendo en una sola frase la tragedia de un sistema que destruyó el valor del conocimiento y la vocación.