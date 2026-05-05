Cubana muestra su emprendimiento para ganar dinero extra: "El salario de un médico no alcanza"

La creadora de contenido cubana Briana Espino explicó por qué su madre, médico en Cuba, ha creado un emprendimiento en su tiempo libre para ganar dinero extra pues el salario no le alcanza.
En un video en Instagram, Briana mostró cómo ayuda a su mamá a vender flanes caseros para sobrevivir. El salario mensual no permite cubrir las necesidades básicas de la familia.
«Mi mamá es médico en Cuba y este es su emprendimiento. Su salario de todo un mes es de 8,000 pesos cubanos trabajando en un hospital y salvando vidas, lo que vendrían siendo 20 dólares», explica Briana en el video.
La joven describe con crudeza la paradoja que viven miles de profesionales de la salud en la isla.
«La verdad es doloroso ver como después de estudiar 6 años de carrera, graduarte en lo que te apasiona para cobrar por eso y terminar vendiendo flanes porque el salario no te alcanza».
Briana señala además que su madre puede ganar en dos días vendiendo flanes lo que le pagan como médico en todo un mes.
«La mayoría de los médicos en Cuba tienen que trabajar en algo más aparte de su profesión, ya que el salario que le pagan de todo un mes no alcanza para prácticamente nada».
El caso de la madre de Briana no es una excepción. Un asalariado cubano gana apenas cinco dólares al mes al tipo de cambio informal de abril de 2026, cuando el dólar cotiza a más de 520 pesos en el mercado negro.
La canasta básica para dos personas en La Habana supera los 41,000 pesos mensuales, lo que significa que el salario de un médico cubre apenas el 16% del costo de vida básico.
Ante esa realidad, muchos profesionales optan por emigrar o por el emprendimiento informal. Entre 2021 y 2024, Cuba perdió aproximadamente 77,522 profesionales de la salud. En julio de 2025 el propio Ministro de Salud admitió el colapso del sistema sanitario.
El salario medio cubano en 2025 rondó los 6,930 pesos, una cifra que en el mercado informal equivale a poco más de 13 dólares.
«Es increíble como vendiendo flanes, que para eso no hay que estudiar ni esforzarse como un médico, puede ganar en dos días lo que le pagan como profesional de la salud en un mes», concluye Briana, resumiendo en una sola frase la tragedia de un sistema que destruyó el valor del conocimiento y la vocación.
Preguntas frecuentes sobre la crisis salarial de los médicos en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el salario promedio de un médico en Cuba?
El salario promedio de un médico en Cuba ronda los 8,000 pesos cubanos mensuales, que al cambio informal representan aproximadamente 20 dólares. Este salario es insuficiente para cubrir las necesidades básicas debido al alto costo de vida en la isla.
¿Por qué los médicos en Cuba buscan emprendimientos informales?
Debido a que el salario de un médico en Cuba no alcanza para cubrir el costo de la vida, muchos profesionales de la salud optan por emprendimientos informales como una manera de obtener ingresos adicionales. Algunos venden productos caseros, como flanes, para poder sobrevivir económicamente.
¿Cuántos médicos ha perdido Cuba en los últimos años?
Entre 2021 y 2024, Cuba perdió aproximadamente 77,522 profesionales de la salud, lo que incluye médicos, enfermeros, técnicos y estomatólogos. La cantidad de médicos disminuyó de unos 105,000 a 75,364, lo cual ha afectado severamente al sistema de salud del país.
¿Qué impacto ha tenido la inflación en el poder adquisitivo de los médicos cubanos?
La inflación acumulada en 2025 alcanzó el 206%, lo que ha pulverizado el poder adquisitivo de los trabajadores del sector presupuestado en Cuba. Esto significa que el salario de los médicos cubanos es insuficiente para hacer frente a los precios crecientes de los productos básicos y servicios esenciales.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante el colapso del sistema de salud?
El gobierno cubano ha admitido el colapso del sistema sanitario y ha emitido nuevos billetes de 2,000 y 5,000 pesos como respuesta a la inflación. Sin embargo, estas medidas no han resuelto la distancia entre los ingresos y el costo de vida, y el régimen sigue sin ofrecer soluciones efectivas a los problemas económicos que afectan a los profesionales de la salud.
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