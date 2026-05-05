Estampas de la miseria en Cuba: Una lámpara recargable, leche en polvo y otros insumos para hospital en La Habana

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Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y uno de los llamados «Cinco Héroes» del régimen cubano, publicó en su cuenta de Facebook la entrega de una lámpara recargable, leche en polvo y otros insumos al Hospital Dermatológico «Guillermo Fernández Hernández-Baquero» de La Habana, presentándola como un acto de solidaridad revolucionaria.

Los artículos, descritos como donaciones a los CDR, fueron entregados al Dr. Rolando Montero Díaz, Héroe del Trabajo y director del centro, ubicado en El Rincón, municipio Boyeros, en las afueras de la capital, y que es el único hospital dermatológico de referencia nacional en Cuba.

Las imágenes del post muestran al médico, vestido con bata blanca, recibiendo los objetos frente a un banner del CDR con la leyenda «con la guardia en alto», junto a cajas marcadas con el logo del 65 aniversario de la organización y bolsas plásticas azules con los insumos.

Facebook / Gerardo de Los Cinco

Lejos de ser recibida como una buena noticia, la publicación desató una ola de indignación entre los cubanos que la comentaron.

«Único país del mundo que un trabajador de la salud tiene que vivir de la miseria porque con su salario no puede, da pena ver esta publicación», escribió un usuario.

Otro comentario resumió el contraste entre la propaganda oficial y la realidad cotidiana: «Mira qué bien pintas todo lindo, mi hija de un año hace meses no ve leche en polvo, ni canastilla le dieron, ni un simple pan de la bodega».

Un tercer usuario apuntó directamente a los CDR: «Ya sabía yo que los CDR están viviendo de la pacotilla y las donaciones, qué necesidad de publicar que le dieron un presente a alguien, solo viven de eso, de consignas y publicando esa bobería, se nota que no hacen nada».

El episodio no es aislado. En diciembre de 2025, Hernández Nordelo ya había presumido de una donación de repelentes contra mosquitos de una empresa serbia a los CDR, también recibida con burlas y críticas por su carácter simbólico ante la magnitud de la crisis.

El fondo de la situación es devastador. El propio ministro de Salud Pública reconoció en julio de 2025 que Cuba opera con apenas el 30% del cuadro básico de medicamentos, lo que significa que 461 de 651 fármacos esenciales carecen de existencias en el país.

En septiembre de 2025, apenas el 3% de los ciudadanos encontró los medicamentos que necesitaba en farmacias estatales, según datos del propio régimen recogidos en informes sobre el colapso sanitario nacional.

Las condiciones físicas de los hospitales tampoco escapan a la debacle. Instalaciones de referencia han registrado condiciones insalubres en salas de terapia intensiva, con aguas albañales bajo camas de pacientes documentadas en enero de 2026.

En ese contexto, que el coordinador de los CDR presente como un logro la entrega de una lámpara recargable y leche en polvo a un hospital de referencia nacional no es leído por los cubanos como solidaridad, sino como una estampa más de la miseria a la que 67 años de dictadura comunista han reducido el sistema de salud de la isla.