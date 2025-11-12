Dos cubanos entre los detenidos por robo millonario de mercancía en México

Vídeos relacionados:
Un operativo conjunto de la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad del Estado de México permitió el aseguramiento de un predio en el municipio de Coyotepec donde se localizaron vehículos y mercancía robada valuada en más de nueve millones de pesos. En la acción fueron detenidos cinco hombres, entre ellos dos de nacionalidad cubana, según informó el diario Milenio.
De acuerdo con el comunicado oficial, los agentes cumplimentaron una orden de cateo en una propiedad ubicada en la colonia La Planada, donde fueron halladas varias cajas secas, tractocamiones y camiones con reportes de robo, algunos cargados con productos de higiene, colchones, refrescos y artículos de procedencia china. El valor comercial de los bienes asegurados fue estimado en 9,15 millones de pesos.
Los detenidos fueron identificados como Francisco “N”, Eric Daniel “N”, Alejandro “N”, Maikol “N” y Dairon “N”, estos dos últimos, según Milenio, de nacionalidad cubana. Todos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación legal en las próximas horas.
La investigación se originó tras la denuncia del robo de un tractocamión marca Kenworth con una caja seca cargada de productos de higiene. Según las indagatorias, la víctima fue interceptada el 5 de noviembre en el municipio de Tepotzotlán, donde varios hombres la amenazaron con armas de fuego, la despojaron del vehículo y la mantuvieron privada de la libertad por alrededor de tres horas.
El seguimiento del caso llevó al Ministerio Público a solicitar una orden de cateo que permitió ubicar el inmueble en Coyotepec, donde además del camión robado se hallaron otras unidades con reportes vigentes.
En el lugar también se encontraron seis cajas secas alteradas en sus medios de identificación, así como cuatro tractocamiones, tres camiones tipo rabón y un vehículo tipo Dolly, todos cargados con mercancía robada.
El Estado de México, donde ocurrió el operativo, es una de las regiones con mayor actividad logística e industrial del país. Su ubicación estratégica, que conecta con la capital mexicana y con importantes corredores de transporte, lo convierte en un punto clave para el paso de mercancías.
Sin embargo, esa misma condición lo ha vuelto también una de las zonas más afectadas por el robo de transporte de carga, un delito frecuente que afecta tanto a grandes empresas como a pequeños transportistas.
Las autoridades mexicanas señalaron que los cinco detenidos son investigados por su presunta participación en el delito de secuestro exprés con fines de robo, mientras continúan las diligencias para determinar si están vinculados con otras bandas dedicadas al robo de transporte de carga en la localidad.
