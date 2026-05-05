Dos destructores de EE. UU. cruzan el estrecho de Ormuz bajo ataques de Irán

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Los destructores USS Truxtun y USS Mason de la Armada de Estados Unidos cruzaron el estrecho de Ormuz e ingresaron al golfo Pérsico sin sufrir daños, pese a enfrentar un ataque coordinado iraní con misiles, drones y pequeñas embarcaciones, según funcionarios de defensa citados por CBS News.

Irán lanzó lo que los funcionarios describieron como una «andanada sostenida» contra los dos buques de guerra y los barcos comerciales que los acompañaban, pero ningún proyectil alcanzó su objetivo.

Las medidas defensivas, reforzadas por helicópteros Apache y otras aeronaves, interceptaron o disuadieron cada amenaza entrante, según confirmaron fuentes militares estadounidenses.

El almirante Brad Cooper, comandante del Mando Central de EE. UU. (CENTCOM), confirmó que Irán lanzó un ataque contra los buques navales y comerciales que cruzaron el estrecho, lo que llevó a EE. UU. a destruir seis lanchas rápidas iraníes de la Guardia Revolucionaria que intentaban interferir con el paso.

Irán negó la destrucción de sus embarcaciones y describió sus acciones como «disparos de advertencia» para hacer cumplir su control sobre el estrecho.

El tránsito se produjo en el marco del Proyecto Libertad, puesto en marcha por el presidente Trump el domingo para escoltar a los cientos de buques mercantes varados en el golfo Pérsico desde el cierre del estrecho.

CENTCOM describió la operación como «inherentemente defensiva» y señaló que dos buques comerciales de bandera estadounidense también transitaron el estrecho con éxito ese mismo día.

Ese mismo lunes, Irán lanzó misiles y drones contra los Emiratos Árabes Unidos y atacó con drones un petrolero vacío de la compañía estatal ADNOC que intentaba cruzar el estrecho, sin causar heridos.

Los medios iraníes afirmaron haber impactado un buque de guerra estadounidense con misiles, versión que CENTCOM desmintió de forma categórica.

Ebrahim Azizi, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional iraní, advirtió que «cualquier interferencia estadounidense en el nuevo régimen marítimo del estrecho de Ormuz se considerará una violación del alto el fuego».

El alto el fuego, mediado por Pakistán y vigente desde el 8 de abril, ha sido cuestionado por múltiples incidentes desde su entrada en vigor, incluidos ataques contra buques europeos y el derribo de un dron estadounidense.

El estrecho de Ormuz es una arteria vital del comercio mundial: por él transita el 25% del petróleo comercializado por mar.

Desde que Irán lo cerró el 4 de marzo con minas, drones y misiles, el precio del crudo Brent se disparó de 67 a más de 126 dólares por barril, con unos 2,000 barcos y 20,000 marineros varados en el golfo.

Paralelamente a la tensión militar, las negociaciones diplomáticas continúan: Irán envió a EE. UU. un plan de paz de 14 puntos el 1 de mayo, estructurado en tres fases que incluyen la apertura gradual del estrecho y la desactivación de minas, aunque excluye el tema de misiles.

Trump afirmó el 2 de mayo que «muchos de los 15 puntos ya estaban acordados», mientras EE. UU. mantiene un bloqueo naval sobre puertos iraníes que Teherán califica de violación del cese al fuego.