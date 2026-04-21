Trump acusa a Irán de violar el alto al fuego "en numerosas ocasiones"

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El presidente Donald Trump publicó este martes en Irán ha violado el alto al fuego en numerosas ocasiones, a menos de 24 horas de que expire el acuerdo de cese al fuego bilateral acordado hace dos semanas.

El alto al fuego fue anunciado por Trump el 7 y 8 de abril, poniendo fin temporal a la Operación Furia Épica, lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que destruyó más del 90% de la capacidad misilística iraní, el 95% de sus drones y más de 5,000 objetivos, incluidas instalaciones nucleares en Natanz, Isfahán y Fordow.

El acuerdo, mediado por Pakistán, condicionaba la tregua a la reapertura del Estrecho de Ormuz, cerrado por Irán desde el 4 de marzo, bloqueando el 20% del suministro mundial de petróleo y dejando varados a 2,000 barcos con 20,000 marineros.

Las violaciones alegadas por Washington se acumulan desde el primer día: Irán derribó un dron estadounidense horas después del anuncio del cese al fuego, disparó contra un buque francés y un carguero británico en Ormuz el 18 de abril, y cerró parcialmente el estrecho el 19 de abril, lo que Trump calificó de violación total del acuerdo de alto al fuego.

El 20 de abril, marines de la 31ª Unidad Expedicionaria abordaron y tomaron control del carguero M/V TOUSKA en el Golfo de Omán, después de que el destructor USS Spruance disparara contra su sala de máquinas para inutilizarlo.

Irán calificó el abordaje de piratería y anunció que no participará en nuevas conversaciones con Washington, lo que agrava aún más el panorama diplomático.

Las negociaciones nucleares celebradas en Islamabad, Pakistán, encabezadas por el vicepresidente JD Vance, Steve Witkoff y Jared Kushner, fracasaron en dos rondas: la primera entre el 10 y el 12 de abril, y la segunda entre el 17 y el 18 de abril.

Estados Unidos exige el desmantelamiento total del programa nuclear iraní y una moratoria de veinte años en el enriquecimiento de uranio, mientras Irán ofreció solo cinco años y reclamó 270,000 millones de dólares en compensaciones.

El bloqueo naval estadounidense, establecido el 13 de abril con más de una docena de buques de guerra, 100 aeronaves y 10,000 efectivos, le cuesta a Irán 500 millones de dólares diarios, según fuentes citadas en los informes del conflicto.

El régimen iraní advirtió este martes que tiene nuevas cartas en el campo de batalla si se rompe el alto al fuego, según informó el diario Irish Times.

Con el plazo venciendo el 22 de abril, Trump había advertido el 20 de abril que, sin acuerdo, muchas bombas empezarán a caer, mientras mercados de predicción situaban en 49% la probabilidad de que el propio presidente declarara roto el cese al fuego este martes.