Parlamentaria ucraniana advierte a Putin: «Cuando inicias una guerra deberías esperar que se vuelva en tu contra»

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La parlamentaria ucraniana Kira Rudik respondió sin ambigüedades este lunes cuando el periodista de CNN Jim Sciutto le preguntó si las fuerzas ucranianas representan una amenaza para la vida de Vladimir Putin.

«Por supuesto que lo son. Y creo que debería estar preocupado», afirmó la legisladora en una entrevista que circuló ampliamente en redes sociales.

La pregunta de Sciutto se enmarcó en un informe de inteligencia europea filtrado este martes por el medio ruso independiente iStories y amplificado por CNN y el Financial Times, que revela que el Kremlin ha implementado medidas de seguridad sin precedentes alrededor de Putin desde principios de marzo de 2026, motivadas por temores a un golpe de Estado o un intento de asesinato.

Rudik, líder del partido Golos y miembro de la Rada Suprema de Ucrania, justificó la posición de su país con contundencia: «La cantidad de dolor y sufrimiento, la cantidad de asesinatos y niños robados que Putin, su entorno y Rusia han cometido en Ucrania nos otorga todos los derechos para contraatacar, y eso es lo que estamos haciendo».

«Cuando inicias una guerra, cometiendo todo tipo de crímenes de guerra, deberías esperar que en algún momento esa guerra se vuelva en tu contra», añadió la parlamentaria, en una declaración que resume la postura oficial ucraniana ante el creciente nerviosismo del Kremlin.

El informe de inteligencia que motivó la entrevista describe medidas extraordinarias adoptadas por el Servicio Federal de Protección ruso: instalación de cámaras en los hogares de cocineros, guardaespaldas y fotógrafos del Kremlin, prohibición de transporte público para el personal cercano, uso exclusivo de teléfonos sin acceso a internet y dobles controles de seguridad para quienes se reúnen con Putin.

Según el mismo informe, el líder ruso ha dejado de visitar sus residencias habituales cerca de Moscú y su finca en Valdái, y pasa cada vez más tiempo en búnkeres subterráneos en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia.

Además, el Kremlin habría recurrido a imágenes pregrabadas en lugar de apariciones públicas en vivo, y Putin no ha realizado ninguna visita a instalaciones militares en lo que va de 2026.

Entre los incidentes que habrían catalizado estas medidas figura el asesinato del teniente general Fanil Sarvarov en Moscú el 22 de diciembre de 2025, atribuido a operativos ucranianos, según El País. El informe señala que los temores de Putin no provienen únicamente de Ucrania, sino también de posibles amenazas internas de la élite rusa.

En enero de 2026, Rusia acusó a Ucrania de atacar con 91 drones una residencia presidencial de Putin en la región de Nóvgorod, acusación que la CIA desmintió públicamente.

Rudik también hizo referencia al contexto diplomático actual: «Por eso estamos ofreciendo el alto al fuego incluso antes del desfile militar», en alusión al desfile del 9 de mayo, Día de la Victoria en Rusia, una fecha de alto simbolismo para el Kremlin y de especial vulnerabilidad para Putin en términos de seguridad.

La oferta se enmarca en las negociaciones impulsadas por la administración Trump, que mantuvo una llamada telefónica con Putin en marzo de 2026.

La parlamentaria cerró su intervención con una advertencia directa: «Continuaremos haciendo esto hasta que Rusia se detenga».