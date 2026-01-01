La CIA desmiente a Moscú: EE.UU. dice que Ucrania no atacó a Putin con drones

Vídeos relacionados:

Las agencias de seguridad de Estados Unidos, respaldadas por una evaluación de la CIA, concluyeron que Ucrania no intentó atacar una residencia de Vladímir Putin con drones en la región rusa de Nóvgorod, en contraste con la acusación lanzada por Moscú. La información fue reportada por The Wall Street Journal y recogida por Reuters, que señaló que la Casa Blanca no comentó el informe y que un portavoz de la CIA no estuvo disponible de inmediato.

Qué pasó (y por qué importa)

La acusación rusa: Según Moscú, Ucrania habría lanzado 91 drones de largo alcance contra una residencia presidencial en Nóvgorod, lo que —según el Kremlin— podría afectar su postura en las negociaciones impulsadas por Washington.

La versión estadounidense: Funcionarios de seguridad de Estados Unidos, citados por Reuters y el Wall Street Journal, descartaron que existiera un intento de atacar a Putin o sus propiedades, basados en información de inteligencia analizada por la CIA.

El trasfondo político: Reuters añade que el presidente Donald Trump pasó de mostrar preocupación inicial a respaldar después un editorial crítico con Moscú, tras recibir un briefing del director de la CIA, John Ratcliffe, sobre las acusaciones del Kremlin.

Moscú insiste y lanza un nuevo mensaje

Horas después de los reportes estadounidenses, el Ministerio de Defensa de Rusia publicó un mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter) afirmando haber extraído datos de un dron ucraniano derribado el 29 de diciembre sobre la región de Nóvgorod. Según el comunicado, la información “muestra que una instalación de la residencia del presidente ruso era su objetivo” y los datos serían transmitidos a Estados Unidos “a través de los canales establecidos”.

El mensaje no fue acompañado de pruebas verificables y fue recibido con escepticismo por analistas occidentales, que lo consideran un intento del Kremlin de sostener su narrativa de una supuesta agresión ucraniana. Ni Washington ni Kiev han comentado oficialmente la publicación.

Ucrania denuncia una maniobra propagandística

Por su parte, Ucrania calificó las afirmaciones de Moscú de “ridículas” y reiteró que no se produjo ningún ataque, acusando al Kremlin de fabricar el incidente para distraer la atención de su estancamiento militar y dificultar las conversaciones diplomáticas promovidas por Occidente. Reuters subraya que no ha podido verificar de forma independiente la autenticidad del video ni la existencia de los supuestos restos del dron modelo Chaklun-V mostrados por Rusia.