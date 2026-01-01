La CIA desmiente a Moscú: EE.UU. dice que Ucrania no atacó a Putin con drones

Vídeos relacionados:
Las agencias de seguridad de Estados Unidos, respaldadas por una evaluación de la CIA, concluyeron que Ucrania no intentó atacar una residencia de Vladímir Putin con drones en la región rusa de Nóvgorod, en contraste con la acusación lanzada por Moscú. La información fue reportada por The Wall Street Journal y recogida por Reuters, que señaló que la Casa Blanca no comentó el informe y que un portavoz de la CIA no estuvo disponible de inmediato.
Qué pasó (y por qué importa)
La acusación rusa: Según Moscú, Ucrania habría lanzado 91 drones de largo alcance contra una residencia presidencial en Nóvgorod, lo que —según el Kremlin— podría afectar su postura en las negociaciones impulsadas por Washington.
La versión estadounidense: Funcionarios de seguridad de Estados Unidos, citados por Reuters y el Wall Street Journal, descartaron que existiera un intento de atacar a Putin o sus propiedades, basados en información de inteligencia analizada por la CIA.
El trasfondo político: Reuters añade que el presidente Donald Trump pasó de mostrar preocupación inicial a respaldar después un editorial crítico con Moscú, tras recibir un briefing del director de la CIA, John Ratcliffe, sobre las acusaciones del Kremlin.
Moscú insiste y lanza un nuevo mensaje
Horas después de los reportes estadounidenses, el Ministerio de Defensa de Rusia publicó un mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter) afirmando haber extraído datos de un dron ucraniano derribado el 29 de diciembre sobre la región de Nóvgorod. Según el comunicado, la información “muestra que una instalación de la residencia del presidente ruso era su objetivo” y los datos serían transmitidos a Estados Unidos “a través de los canales establecidos”.
El mensaje no fue acompañado de pruebas verificables y fue recibido con escepticismo por analistas occidentales, que lo consideran un intento del Kremlin de sostener su narrativa de una supuesta agresión ucraniana. Ni Washington ni Kiev han comentado oficialmente la publicación.
Ucrania denuncia una maniobra propagandística
Por su parte, Ucrania calificó las afirmaciones de Moscú de “ridículas” y reiteró que no se produjo ningún ataque, acusando al Kremlin de fabricar el incidente para distraer la atención de su estancamiento militar y dificultar las conversaciones diplomáticas promovidas por Occidente. Reuters subraya que no ha podido verificar de forma independiente la autenticidad del video ni la existencia de los supuestos restos del dron modelo Chaklun-V mostrados por Rusia.
Preguntas frecuentes sobre el supuesto ataque ucraniano con drones a la residencia de Putin
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Atacó Ucrania la residencia de Putin con drones?
Las agencias de seguridad de Estados Unidos, apoyadas por la CIA, concluyeron que Ucrania no intentó atacar la residencia de Vladímir Putin con drones. Esta conclusión contrasta con la acusación lanzada por Moscú, que afirmó que Ucrania lanzó 91 drones de largo alcance contra la residencia presidencial en Nóvgorod.
¿Qué pruebas presentó Rusia sobre el ataque con drones?
Rusia aseguró tener datos de ruta de un dron derribado que probarían el intento de ataque. Además, publicó un vídeo con restos de un supuesto dron ucraniano, aunque Reuters no pudo verificar la ubicación, la fecha ni el modelo del aparato. Ucrania calificó el vídeo de “ridículo” y acusó al Kremlin de inventar el episodio.
¿Cómo ha influido este incidente en las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos?
El supuesto ataque con drones ha aumentado las tensiones en las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos. Moscú sugirió que la acusación podría afectar su postura en las negociaciones impulsadas por Washington. Sin embargo, a pesar de lo que Rusia calificó como una “provocación”, afirmó que no tiene intención de retirarse del proceso de negociación, aunque su postura se verá afectada.
¿Cuál ha sido la respuesta de Ucrania ante las acusaciones de Rusia?
Ucrania ha negado categóricamente las acusaciones de Rusia sobre el ataque con drones. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó la denuncia rusa como una “fabricación completa” destinada a justificar nuevas agresiones y a sabotear los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.
