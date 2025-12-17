Gerardo Hernández presume de donación a los CDR de repelentes contra mosquitos

Vídeos relacionados:

El ex espía cubano y actual coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Gerardo Hernández Nordelo, promocionó en la red social X la entrega de un donativo de repelentes contra mosquitos a la organización oficialista, en medio de una profunda crisis sanitaria y social en Cuba.

Según escribió Hernández, el donativo fue realizado por la empresa serbia Panagro y entregado por Dragan Kamenica, representante y gerente de la compañía para Cuba, descrita como la única firma de ese país europeo con oficina comercial en la isla.

“Un donativo de repelente de mosquitos fabricado por la empresa serbia Panagro fue entregado al #CDRCuba”, publicó.

Sin embargo, el anuncio provocó numerosas reacciones burlonas y críticas entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron que el régimen presente como logro la recepción de repelentes, en un país afectado por brotes de dengue, chikunguña y otras enfermedades transmitidas por mosquitos, así como por la escasez crónica de medicamentos e insumos básicos.

Varios internautas señalaron que la donación resulta insuficiente y simbólica frente a la magnitud de los problemas sanitarios, mientras otros ironizaron sobre el papel de los CDR como receptores de ayuda en lugar de hospitales y comunidades vulnerables.

El episodio vuelve a poner en evidencia el desfase entre el discurso oficial y la realidad cotidiana de millones de cubanos, en un contexto marcado por apagones, crisis económica y deterioro de los servicios de salud.