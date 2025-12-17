Vídeos relacionados:
El ex espía cubano y actual coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Gerardo Hernández Nordelo, promocionó en la red social X la entrega de un donativo de repelentes contra mosquitos a la organización oficialista, en medio de una profunda crisis sanitaria y social en Cuba.
Según escribió Hernández, el donativo fue realizado por la empresa serbia Panagro y entregado por Dragan Kamenica, representante y gerente de la compañía para Cuba, descrita como la única firma de ese país europeo con oficina comercial en la isla.
“Un donativo de repelente de mosquitos fabricado por la empresa serbia Panagro fue entregado al #CDRCuba”, publicó.
Sin embargo, el anuncio provocó numerosas reacciones burlonas y críticas entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron que el régimen presente como logro la recepción de repelentes, en un país afectado por brotes de dengue, chikunguña y otras enfermedades transmitidas por mosquitos, así como por la escasez crónica de medicamentos e insumos básicos.
Varios internautas señalaron que la donación resulta insuficiente y simbólica frente a la magnitud de los problemas sanitarios, mientras otros ironizaron sobre el papel de los CDR como receptores de ayuda en lugar de hospitales y comunidades vulnerables.
El episodio vuelve a poner en evidencia el desfase entre el discurso oficial y la realidad cotidiana de millones de cubanos, en un contexto marcado por apagones, crisis económica y deterioro de los servicios de salud.
Preguntas frecuentes sobre la situación de los CDR y la crisis en Cuba
¿Qué donación reciente recibió Cuba para combatir los mosquitos?
Cuba recibió un donativo de repelentes contra mosquitos fabricados por la empresa serbia Panagro. Esta donación fue entregada a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) por Dragan Kamenica, representante de Panagro en Cuba. Sin embargo, la medida ha sido criticada por ser vista como insuficiente frente a la crisis sanitaria que enfrenta el país debido a brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos.
¿Por qué se critica la gestión de los CDR en Cuba?
Los CDR, coordinados por Gerardo Hernández, han sido objeto de críticas debido a su papel de control social y vigilancia vecinal en lugar de enfocarse en las verdaderas necesidades del pueblo cubano. La organización, fundada por Fidel Castro, ha perdido credibilidad y sufre de un desgaste estructural. A pesar de los intentos por revitalizarlos, muchos cubanos cuestionan su utilidad y relevancia en la actualidad.
¿Cómo ha respondido la población cubana a las iniciativas de Gerardo Hernández?
Las iniciativas de Gerardo Hernández, como la promoción de celebraciones de los CDR y la presentación de Cuba como un "paraíso", han sido recibidas con indignación y críticas por parte de la población cubana. Muchos cubanos consideran que estas acciones son una burla a la difícil realidad que enfrenta el país, marcado por apagones, escasez de recursos y una crisis sanitaria.
¿Cuál es la situación sanitaria actual en Cuba respecto a las enfermedades transmitidas por mosquitos?
Cuba enfrenta una grave crisis sanitaria debido a la propagación de enfermedades como el dengue y el chikunguña, exacerbada por la falta de medicamentos e insumos básicos. A pesar de los esfuerzos tardíos del gobierno por fabricar repelentes naturales, la respuesta ha sido considerada insuficiente, lo que ha contribuido al descontento de la población.
