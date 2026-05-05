Díaz-Canel habla de apoyo a «las causas justas del mundo» y las redes estallan: «¿Y el pueblo cubano para cuándo?»

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Miguel Díaz-Canel prometió el pasado viernes, ante delegados de 36 países reunidos en La Habana, que Cuba seguirá apoyando «las causas justas del mundo» mientras el pueblo cubano enfrenta apagones diarios, escasez de alimentos y falta de libertades. La respuesta en redes sociales fue inmediata y demoledora.

El discurso fue pronunciado en la clausura del Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba y el Antiimperialismo «100 Años con Fidel», celebrado el 2 de mayo en el Palacio de Convenciones de La Habana, con 766 delegados de 152 organizaciones de 36 países bajo el lema «Cuba no está sola».

En su intervención, Díaz-Canel enumeró una larga lista de causas que el régimen se compromete a defender: «Seguiremos apoyando la causa palestina, la causa del pueblo libanés, la Revolución Bolivariana, la liberación del presidente Maduro y su esposa Cilia, la causa del pueblo saharaui, la causa de Puerto Rico, la causa del pueblo iraní».

También anunció que luchará por la liberación de Thiago Ávila y de «cualquier otro compañero militante, combatiente que sea injustamente apresado».

La contradicción no pasó inadvertida para miles de cubanos: el gobernante que pide libertad para activistas extranjeros mantiene en prisión a cientos de políticos en la Isla, entre ellos adolescentes y madres separadas de sus hijos pequeños.

El video acumuló cientos de comentarios que desmontaron punto por punto el discurso de Díaz-Canel. La pregunta más repetida fue una variante de «¿Y el pueblo cubano para cuándo?».

Uno de los comentarios más citados resumió el sentir general: «Antes de brindar solidaridad al mundo, ¿por qué no recogen la basura de las calles, pagan pensiones dignas, ponen cajeros con efectivo, dan comida a los niños en las escuelas y medicamentos en los hospitales? La solidaridad debería empezar por casa».

Otro usuario fue más específico: «No te pedimos que sigas apoyando tantas causas por el mundo, solamente te pedimos que se cumpla al menos una de las 63 medidas que decretaste hace cinco años para incrementar la producción de alimentos en Cuba. Los cubanos no nos alimentamos de causas políticas ajenas».

La contradicción señalada por muchos fue directa: «¿En serio estás pidiendo la liberación de Thiago en el Oriente Próximo, cuando tienes en Cuba tus cárceles llenas de presos políticos? Eres un hipócrita».

El discurso se produce en el pico de la mayor escalada de tensión entre La Habana y Washington en décadas. El 1 de mayo, Trump firmó una orden ejecutiva con nuevas sanciones contra Cuba en los sectores de energía, defensa, minería y finanzas, con alcance extraterritorial. Al día siguiente, Trump declaró que Estados Unidos «tomará Cuba casi inmediatamente» tras concluir operaciones en Irán.

En ese mismo contexto, el día anterior al discurso sobre las «causas justas», Díaz-Canel había advertido sobre la «inminencia de una agresión militar» de Estados Unidos y afirmó que «cada cubana y cada cubano tiene un fusil», declaración que también generó una avalancha de críticas.

El propio Díaz-Canel reconoció durante el encuentro que Cuba estuvo cuatro meses sin recibir combustible y que el petróleo ruso recién llegado «se agota ya en estos días y no sabemos cuándo más va a entrar combustible a Cuba», mientras la crisis energética afecta a más del 55% del territorio nacional.

El patrón se repite: cada discurso de Díaz-Canel orientado hacia el exterior desata una respuesta masiva de cubanos que exigen que el régimen mire hacia adentro. Como resumió un comentario con pocas palabras: «67 años la misma muela».