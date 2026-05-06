Bajón de precio de una divisa en el mercado informal cubano

La Moneda Libremente Convertible (MLC) registra este miércoles una caída de 20 pesos en el mercado informal cubano y se sitúa en 400 CUP, según datos del mercado informal.

La bajada contrasta con el comportamiento del dólar y el euro, que consolidan hoy los valores récord alcanzados el martes.

El dólar y el euro siguen imparables en Cuba: la divisa estadounidense se mantiene en 540 CUP y el euro en 618 CUP, los máximos históricos a los que llegaron ayer tras subidas de cuatro y tres pesos, respectivamente, en una sola jornada.

En el caso de la MLC, había protagonizado el lunes un salto de 20 pesos en una sola jornada, pasando de 400 a 420 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

La corrección de este miércoles la devuelve exactamente al nivel en que cotizaba el domingo, lo que refleja la alta volatilidad que caracteriza a esta moneda digital frente al comportamiento más sostenido del dólar y el euro.

La MLC, creada en 2019 por el gobierno cubano como instrumento digital para captar divisas del exterior, ha mostrado un comportamiento errático en las últimas semanas: tocó un mínimo de 385 CUP el 14 de abril, se recuperó hasta 420 CUP el lunes y ahora retrocede de nuevo a 400 CUP.

Esta divergencia tiene una explicación estructural: mientras el dólar y el euro responden a la escasez generalizada de divisas en la economía cubana, la MLC depende también de la confianza en el sistema bancario estatal y de controles administrativos del régimen, factores que introducen oscilaciones propias.

El nuevo impulso del dólar y el euro se enmarca en una tendencia alcista que lleva semanas encadenando récords.

El euro rompió por primera vez la barrera de los 600 CUP el 19 de abril, y el dólar cerró abril en 535 CUP, superando ya las proyecciones máximas del Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), que estimaba un techo de 533 CUP para ese mes.

Detrás de esta espiral cambiaria operan factores estructurales que el régimen no ha logrado revertir.

Desde enero de 2026, Venezuela suspendió totalmente el suministro de crudo que cubría entre el 30% y el 35% de la demanda energética de la isla.

El turismo se desplomó un 48% interanual en el primer trimestre, con apenas 35.561 visitantes en marzo.

El FMI proyecta una contracción del PIB cubano del 7,2% para este año, y la emisión monetaria excesiva para financiar el déficit fiscal agrava la escasez de divisas.