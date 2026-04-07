"La historia del mundo cambia hoy": Trump eleva el tono sobre Irán

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Donald Trump publicó este martes en Truth Social un mensaje de tono apocalíptico sobre Irán en el que afirmó que "toda una civilización morirá esta noche para no volver jamás", horas antes de que venza el ultimátum que dio a Teherán para reabrir el Estrecho de Ormuz.

El mensaje, publicado a las 12:06 PM, coincide con el vencimiento del cuarto ultimátum de Trump a Irán, fijado para las 8:00 PM hora del Este de este martes, y llega un día después de que el presidente advirtiera que todo Irán podría ser arrasado en una sola noche.

"No quiero que eso ocurra, pero probablemente sucederá", escribió Trump, antes de introducir un giro inesperado: "Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizás algo revolucionariamente maravilloso pueda ocurrir. ¿Quién sabe?"

El presidente calificó la noche de este martes como "uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo" y cerró el mensaje bendiciendo al "gran pueblo de Irán", añadiendo que "47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente terminarán".

La referencia a un "cambio de régimen completo y total" es el elemento más significativo del mensaje.

Tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei en la Operación Furia Épica —lanzada el 28 de febrero por EE.UU. e Israel—, la Asamblea de Expertos iraní nombró a su hijo Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo el 8 de marzo.

Trump calificó ese nombramiento de "grave error" e "inaceptable", y desde entonces ha sugerido que Mojtaba podría estar muerto o gravemente herido, ya que no ha aparecido en cámara.

La operación destruyó el 90% de la capacidad misilística iraní, el 95% de sus drones y las instalaciones nucleares en Natanz, Isfahán y Fordow, además de eliminar a 49 altos funcionarios del régimen.

Como respuesta, Irán cerró el Estrecho de Ormuz el 4 de marzo con minas, drones y misiles, varó 2,000 barcos con 20,000 marineros y disparó el precio del crudo Brent por encima de los 126 dólares por barril, frente a los 67 dólares previos al conflicto.

Trump había sido explícito en un video del Departamento de Estado: "Tienen hasta mañana a las 8 en punto... Después de eso, no van a tener puentes, no van a tener plantas eléctricas. La Edad de Piedra."

Irán rechazó el plan de paz de 15 puntos de Washington el lunes, calificándolo de "ilógico", pero envió una contrapropuesta de 10 puntos exigiendo un fin permanente del conflicto.

El mismo lunes, EE.UU. destruyó el cuartel general subterráneo de la Guardia Revolucionaria con bombarderos B-2 e Israel eliminó al jefe de inteligencia de esa fuerza.

El mensaje de este martes abre, por primera vez, una ventana retórica a una salida negociada, aunque Trump dejó la incógnita abierta con una pregunta sin respuesta: "Esta noche lo sabremos, en uno de los momentos más importantes de la historia del mundo."