Cubano dice que EE.UU. no va a poder «con la trinchera del Comandante»

Un ciudadano cubano identificado como Cristhian Yadier Sánchez publicó dos videos en Facebook en los que desafía abiertamente al presidente Donald Trump y asegura que Estados Unidos no podrá con la resistencia cubana, a la que llama «la trinchera del Comandante».

Los videos responden a las recientes amenazas de Trump de desplegar el portaaviones USS Abraham Lincoln frente a las costas de Cuba.

En una entrevista con Salem News Channel, Trump afirmó que detendría el buque «a unas pocas centenas de metros de la costa» para observar cómo reaccionaba el régimen, reiterando una amenaza que ya había lanzado el 1 de mayo en una cena privada en West Palm Beach, Florida.

Sánchez graba sus videos desde un paraje montañoso al que llama su «perro monte» o «manigua» y construye su discurso sobre la retórica histórica de la resistencia cubana.

«Manigua que en un momento determinado fue trinchera de los Mambises, de Maceo, de Máximo Gómez, de Agramonte, de Martí, de Carlos Manuel de Céspedes, luego monte o perra manigua, que fue trinchera de nuestro invicto Comandante en Jefe, de Raúl, de toda la generación del Centenario. Y ahora es trinchera de este cubano digno que está aquí, que se muere por defender su patria a la hora que sea necesario y cuando sea necesario», declara en el primero de los dos vídeos.

En el segundo, con un lenguaje más crudo y directo, llama a Trump «loco» y le lanza un desafío frontal: «No tenemos miedo, no tenemos miedo. Estos perros montes o estas perras maniguas, como me dicen la gente a mí, el perro monte donde tú vives, son trincheras, hermano. Inexpugnables, inexpugnables».

Uno de los argumentos centrales de Sánchez es la muerte de 32 militares cubanos en Venezuela durante la operación estadounidense que capturó a Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.

Cuba confirmó que esos agentes de las FAR y el MININT murieron protegiendo al entonces mandatario venezolano frente a unos 200 efectivos de la Delta Force. Sánchez usa ese episodio como prueba de valentía: «Sabemos que su poderío es superior al de nosotros, pero los cojones de nosotros, los cubanos, es superior de ustedes. Y ya se lo he demostrado en Venezuela: fueron 32, 32, para 200 tipos de esos».

El ciudadano también acusa a Trump de haber ocultado información sobre ese operativo: «¿Qué hiciste? Te dedicaste a echar mentiras, te dedicaste a esconder información al propio pueblo norteamericano, al propio pueblo de Estados Unidos. Y entonces aquí en Cuba no van a ser 32».

El discurso de Sánchez se produce en paralelo a las respuestas oficiales del régimen ante la amenaza del portaaviones, aunque con un tono mucho más visceral.

El canciller Bruno Rodríguez ironizó el martes preguntando «¿Qué haremos con esa masa enorme de metal?» y sugirió usarlo como «pista de baile», mientras que Miguel Díaz-Canel publicó en redes que «ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba».

La reacción de Sánchez no es un caso aislado. En redes sociales, otros cubanos también han respondido a la amenaza del portaaviones con posiciones que van desde el desafío hasta el escepticismo y la burla hacia el propio régimen.

Algunos internautas han arremetido contra quienes posan desafiantes frente a una piedra mientras el país sufre apagones y escasez.

La escalada de tensiones entre Washington y La Habana se intensificó desde el 29 de enero de 2026, cuando Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380 declarando a Cuba una amenaza a la seguridad nacional e imponiendo un embargo energético.

El 1 de mayo amplió las sanciones en energía, defensa, minería y finanzas, con bloqueo de activos y sanciones secundarias a bancos extranjeros. El secretario de Estado Marco Rubio advirtió el 27 de abril que Cuba «solo tiene dos destinos: ninguno bueno».

El MINFAR, por su parte, publicó en enero en redes sociales que «ningún enemigo estará a salvo en Cuba», prometiendo minas y emboscadas como parte de la preparación militar, en la misma línea de retórica belicista que ahora reproduce Sánchez desde su «perro monte».