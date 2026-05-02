Arremeten en redes contra comunista que posa frente a piedra de Fidel y responde a Trump

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Roilán Rodríguez Barbán, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en el municipio Plaza de la Revolución, publicó este sábado en Facebook una fotografía posando de espaldas, con saludo militar, frente a la tumba de Fidel Castro en el Cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba, acompañada de un mensaje desafiante dirigido a Donald Trump. La publicación desató una ola de críticas de usuarios cubanos que señalaron la contradicción entre su retórica revolucionaria y la realidad de hambre que vive el pueblo.

En la imagen, el dirigente viste una camiseta blanca con la leyenda «Creo en ti FIDEL» —con «FIDEL» en letras rojas— y una gorra del mismo color. En el texto que acompaña la foto, Rodríguez Barbán llama a Trump «emperador fascista y cobarde» y escribe: «SOLO RECOGERÁN EL POLVO DE NUESTRO SUELO ANEGADO EN SANGRE, SI NO PERECEN!!! Ustedes jamás tendrán a #Cuba! #PatriaOMuerteVenceremos».

La publicación se produce el mismo día en que Trump declaró en una cena privada del Forum Club en Florida que Estados Unidos tomaría el control de Cuba «casi de inmediato» tras finalizar acciones en Irán, y amenazó con desplegar el portaaviones USS Abraham Lincoln frente a las costas cubanas.

Ese mismo día, la administración Trump emitió una nueva orden ejecutiva intensificando sanciones contra Cuba en los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros, en una escalada que se suma a la emergencia nacional declarada por Trump en enero por la alineación del régimen con Rusia, China e Irán.

Lejos de generar adhesión, la publicación del dirigente comunista provocó respuestas contundentes en los comentarios. Wilder García escribió: «Si prefieres morir por defender una dictadura ese es tu decisión, pero tu deber debe recaer en defender a un pueblo».

Charelariel Brito respondió con ironía: «Qué palabras tan bellas las de Roilan, si ya veo que solo recogerán el polvo de tú familia si siguen pasando hambre, para que la sangre de los familiares de Fidel y Raúl la pasen bien, tienes mi apoyo».

Yamilka Jorge fue más directa: «Con el hambre que hay en Cuba no tienen fuerza para levantar un arma lo siento pero ya la consigna Patria o Muerte Venceremos no se lo creen ni ustedes mismos».

El trasfondo de esas críticas es una Cuba en caída libre: casi nueve de cada diez cubanos recurre a la economía informal para no pasar hambre, el PIB cayó 7.2% en 2026 acumulando un declive del 23% desde 2019, y los apagones se extienden entre 20 y 25 horas diarias.

Las muertes por desnutrición en Cuba aumentaron un 74.42%, de 43 a 75 fallecidos en un año, mientras el salario promedio no supera los 6,830 pesos frente a un costo de vida que excede los 50,000 pesos mensuales.

No es la primera vez que Rodríguez Barbán protagoniza un episodio viral. En agosto de 2025, Yusuam Palacios le entregó el llamado «Tabaco Libertador» en un acto en la Plaza de la Revolución, imagen que se convirtió en meme por el contraste entre el gesto simbólico y la crisis que atraviesa la población.

Su nueva pose frente a la piedra de granito que cubre los restos de Fidel Castro vuelve a exponerlo a la misma crítica: la de un funcionario que recita consignas revolucionarias mientras el pueblo que dice defender no confía en que el gobierno revierta la situación, según el 94% de los cubanos encuestados.