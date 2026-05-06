Congresista María Elvira Salazar respalda nueva estrategia de EE.UU. hacia Cuba: «Hoy hay una esperanza real para un país libre»

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La congresista republicana María Elvira Salazar expresó este martes su respaldo a la política de máxima presión de la administración Trump hacia Cuba y declaró que existe «una esperanza real para una Cuba libre», en un mensaje publicado en X tras las contundentes declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio desde el podio de la Casa Blanca.

Salazar, representante del distrito 27 de Florida y hija de exiliados cubanos, escribió: «Desde Miami hasta el escenario mundial, Rubio está ayudando a liderar un nuevo camino para América Latina y una esperanza real para una Cuba libre».

La congresista añadió que se mantiene junto a Rubio y al presidente Donald Trump «en la lucha por la libertad y la democracia en Cuba».

El mensaje de Salazar llegó como respuesta directa a las declaraciones que Rubio hizo ese mismo día, en las que desmontó la narrativa del régimen cubano sobre un supuesto embargo petrolero estadounidense.

«Durante décadas, el régimen cubano gritó 'bloqueo' mientras vivía del petróleo venezolano y se lo quitaba a su propio pueblo para sostener un sistema roto», escribió Salazar.

«Ahora que el dinero se acabó, la máscara ha caído», recalcó.

Rubio fue igualmente directo en su rueda de prensa: «No existe un bloqueo petrolero contra Cuba como tal. Cuba solía recibir petróleo gratis de Venezuela.

Ellos tomaban como el 60% de ese petróleo y lo revendían por dinero. Ni siquiera beneficiaba a la gente».

El secretario de Estado calificó al régimen de «estado fallido» y a sus dirigentes de «comunistas incompetentes», y cerró con una advertencia inequívoca: «Su modelo económico no funciona. Las cosas van a cambiar».

Ese mismo día, Trump declaró en una entrevista que obtuvo «el 94% del voto cubano» y que tiene «la obligación de hacer algo por Cuba», y volvió a mencionar el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln frente a las costas de la isla como elemento de presión.

El respaldo de Salazar se produce en el momento de mayor presión de Washington sobre La Habana en décadas. Desde enero de 2025, la administración ha acumulado más de 240 sanciones contra el régimen e interceptado al menos siete tanqueros petroleros.

El 1 de mayo, Trump firmó una nueva orden ejecutiva que amplía sanciones en sectores de energía, defensa, minería y finanzas, incluyendo sanciones secundarias a bancos extranjeros que operen con entidades cubanas sancionadas.

El colapso del suministro venezolano de crudo —tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026— dejó a Cuba sin su principal fuente de energía subsidiada.

El petróleo ruso que llegó como alternativa apenas cubre el 10% de las necesidades energéticas de la isla, lo que se traduce en apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio.

El régimen responde con retórica de confrontación. El 3 de mayo, Díaz-Canel invocó la doctrina de la «Guerra de Todo el Pueblo» ante delegados de 36 países y declaró que «cada cubana y cada cubano tiene un fusil».

Salazar, quien en abril ya había descrito al régimen como estando «en soporte vital» y afirmado que Trump solo necesita «desconectarlo», cerró su mensaje con una declaración que resume el sentir de la comunidad cubana en el exilio: «Cuba será libre».