Díaz-Canel advierte sobre una inminente agresión militar de EE.UU. y asegura: «Cada cubana y cada cubano tiene un fusil»

Vídeos relacionados:

Miguel Díaz-Canel advirtió el sábado ante delegados de 36 países que existe «la inminencia de una agresión militar» de Estados Unidos contra Cuba, invocó la doctrina de la «Guerra de Todo el Pueblo» y declaró que «cada cubana y cada cubano tiene un fusil» y una posición de defensa asignada, en un discurso pronunciado en el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba celebrado en el Palacio de Convenciones de La Habana.

El discurso se produjo un día después de que Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva contra la dictadura cubana que amplía sanciones sectoriales con aplicación inmediata, apuntando a los sectores energético, de defensa, minero y de servicios financieros, y el mismo día en que Trump declaró en Florida que EE.UU. «tomará Cuba casi inmediatamente» y amenazó con enviar el portaaviones USS Abraham Lincoln a 100 yardas de las costas cubanas.

Díaz-Canel describió la situación como una «agresión multidimensional» y señaló que el régimen lleva meses preparando planes de defensa desde que anticipó el regreso de Trump al poder.

«Hay la inminencia de una agresión militar y eso no es algo que nosotros queremos ni deseamos. Cuba es un país de paz. Pero es que el gobierno de los Estados Unidos todos los días habla de guerra y todos los días sube la retórica de amenazas hacia Cuba», afirmó.

Para ilustrar la capacidad de resistencia cubana, evocó a los 32 escoltas cubanos muertos en Venezuela durante la operación estadounidense que capturó a Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.

Según Díaz-Canel, esos combatientes enfrentaron a fuerzas élite del ejército norteamericano durante más de 45 minutos, cuando la operación estaba concebida para durar 100 minutos.

«Imagínense qué pasaría en una agresión militar a Cuba, donde estaría multiplicado el ejemplo de esos 32 por millones de cubanos», dijo.

El gobernante invocó la doctrina de la «Guerra de Todo el Pueblo», elaborada por Fidel Castro en los años 80 como respuesta a las amenazas de invasión bajo la administración Reagan, cuando la URSS no garantizaba intervención militar directa.

«En esa doctrina defensiva, cada cubana y cada cubano tiene un fusil. Cada cubana y cada cubano tiene una posición en la defensa y tiene una misión que cumplir en defensa de la patria, la revolución y el socialismo», declaró.

Díaz-Canel también reveló la gravedad de la crisis energética: Cuba estuvo cuatro meses sin recibir combustible hasta que un barco ruso mejoró la situación eléctrica durante los últimos 15 días, pero advirtió que «ese petróleo se agota ya en estos días y no sabemos cuándo más va a entrar combustible a Cuba».

La nueva orden ejecutiva firmada el 1 de mayo se suma a la Orden Ejecutiva 14380 del 29 de enero de 2026, que declaró a Cuba una «amenaza inusual y extraordinaria» e impuso un embargo energético que ha reducido las importaciones petroleras cubanas entre 80% y 90%, provocando apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio.

El régimen también presumió de haber recogido más de 6 millones de firmas en la campaña «Mi Firma por la Patria», aunque fuentes independientes cuestionaron tanto esas cifras como la participación real en los desfiles del Primero de Mayo, señalando coacción y asistencia forzada.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla también endureció el tono al rechazar las sanciones: «La Patria, la Revolución y el Socialismo se defienden con las ideas y con las armas. No van a amedrentarnos».

Díaz-Canel cerró su intervención con una advertencia directa: «No le tememos a la guerra y aquí no habrá ni sorpresa ni derrota», en un discurso que no es el primero en el que alerta sobre un posible conflicto armado con Washington.