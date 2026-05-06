Cole Thomas Allen suma un cuarto delito tras tiroteo en la cena de corresponsales de Trump

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Un gran jurado federal emitió un indictment de cuatro cargos contra Cole Tomas Allen, de 31 años, residente en Torrance, California, en relación con el tiroteo del 25 de abril durante la 105ª Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton de Washington D.C., según anunció la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia.

El nuevo cargo —asalto a un oficial federal con un arma mortal— se suma a los tres cargos federales presentados el 28 de abril por el fiscal general interino Todd Blanche. El anuncio fue realizado por la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro y respaldado por el director del FBI, Kash Patel.

Los cuatro cargos del indictment son: intento de asesinar al presidente Donald J. Trump; asalto a un oficial federal con arma mortal; transporte interestatal de arma de fuego para cometer delito grave; y descarga de arma de fuego durante un crimen de violencia.

Las penas asociadas van desde mínimos obligatorios de 10 años hasta cadena perpetua.

Este cuarto cargo había sido retirado provisionalmente en la primera audiencia del 27 de abril porque no estaba claro si el disparo que impactó al agente del Servicio Secreto provenía del arma de Allen.

El 30 de abril, Pirro publicó un video de casi seis minutos que despejó esa duda: las imágenes muestran en cámara lenta cómo Allen apunta su escopeta calibre 12 directamente a un agente y dispara primero.

«El video muestra a Allen disparando primero» y «no hay evidencia de fuego amigo» en el agente herido, declaró Pirro. El director del Servicio Secreto, Sean Curran, confirmó que «Allen disparó al agente a quemarropa con una escopeta de 12 gauge; el agente devolvió fuego pese a ser impactado en el pecho».

El agente del Servicio Secreto sobrevivió gracias a su chaleco antibalístico, que detuvo la bala. Su celular también fue alcanzado por el disparo. El agente respondió con cinco disparos pese al impacto recibido.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 8:40 p.m. del 25 de abril, cuando Allen irrumpió en el puesto de control de seguridad del nivel terraza del Washington Hilton, un piso por encima del salón principal. Portaba una escopeta calibre 12 de acción de bombeo, una pistola semiautomática .38, al menos tres cuchillos y munición adicional.

En el salón principal se encontraban unas 2,600 personas, entre ellas el presidente Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y miembros del gabinete como Marco Rubio, Pete Hegseth y Tulsi Gabbard. Allen fue neutralizado antes de acceder al salón.

Unos 10 minutos antes del ataque, Allen envió a su familia un manifiesto de aproximadamente 1,000 palabras, firmado como «Cole 'cara fría' 'asesino federal amistoso' Allen», en el que identificaba como blancos a funcionarios de la administración Trump priorizados por rango. Su hermano, residente en New London, Connecticut, alertó a la policía tras recibir el texto.

El director del FBI, Kash Patel, fue contundente: «Allen viajó a Washington D.C. con la intención de asesinar al presidente Trump y a altos funcionarios de su administración, agrediendo a agentes federales en el proceso».

Allen, graduado de Caltech en ingeniería mecánica y con maestría en ciencias de la computación, no tenía antecedentes penales previos. En la audiencia de detención del 30 de abril, su defensa no presentó argumentos para solicitar su liberación y el juez lo mantuvo detenido sin fianza. Desde su arresto, Allen permanece en confinamiento solitario las 24 horas.

Una nueva audiencia preliminar está programada para el 11 de mayo de 2026.