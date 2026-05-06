Cionel Pérez inicia nuevo capítulo en su carrera con los Mets de Nueva York

Vídeos relacionados:

El relevista zurdo cubano Cionel Pérez firmó este miércoles un contrato de ligas menores con los New York Mets, según reportó el periodista Francys Romero en sus redes sociales.

El movimiento llega tras la salida del lanzador matancero de los Washington Nationals, organización que lo removió del roster de 40 hombres después de que registrara una ERA de 6.19 y un WHIP de 1.69 en 16 innings lanzados durante la temporada 2026.

Pérez pasó por waivers sin ser reclamado, eligió la agencia libre y ahora se incorpora a la organización neoyorquina, donde se espera que se reporte al equipo Triple-A Syracuse, afiliado de los Mets en la Liga Internacional.

Según RotoWire, el control será el factor determinante para que Pérez obtenga una oportunidad en el bullpen de Nueva York, dado que acumuló 11 bases por bolas frente a solo nueve ponches en sus 16 innings con los Nationals.

La historia de Pérez con Washington comenzó con mucho optimismo. En enero, su showcase en Tampa atrajo el interés de más de 10 organizaciones, donde el zurdo exhibió velocidades de 98-99 mph con su recta.

Ese desempeño le valió firmar con los Nationals en febrero con invitación al entrenamiento de primavera, donde lanzó seis innings sin carreras limpias, con WHIP de 0.50 y cinco ponches.

El rendimiento en los entrenamientos fue tan sólido que Pérez aseguró un lugar en el roster del Día Inaugural 2026 de los Nationals, logro notable considerando que partió desde fuera del roster de 40 hombres.

Sin embargo, la temporada regular no sostuvo ese nivel y el lanzador de 29 años no pudo mantenerse en el equipo.

La firma con los Mets representa la cuarta organización de Pérez en las Grandes Ligas, en lo que constituye otro intento de resurgimiento para un pitcher que vivió su mejor momento en 2022 con los Baltimore Orioles, cuando registró una ERA de 1.40 en 66 apariciones y fue considerado una de las mejores adquisiciones del gerente general Mike Elias.

Desde ese pico, el rendimiento del zurdo decayó progresivamente: ERA de 3.54 en 2023, 4.53 en 2024 y 8.31 en 19 apariciones en 2025, lo que llevó a los Orioles a designarlo para asignación en mayo del año pasado.

Pérez pasó el resto de 2025 en Triple-A Norfolk con una ERA de 6.85 en 21 juegos, antes de quedar como agente libre el 29 de septiembre de ese año.

En su carrera en MLB, el matancero acumula 257 apariciones con récord de 15-6 y ERA de 4.22 en 237 innings lanzados, cifras que reflejan tanto el talento como la irregularidad que han marcado su trayectoria en las mayores.