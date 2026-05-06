Amelia Calzadilla: «Mi lucha nació por cocinar»… hoy el gas se vende en dólares

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La activista cubana Amelia Calzadilla publicó esta semana una reflexión en redes sociales en la que traza un círculo simbólico: su lucha política nació por reclamar gas para cocinar, y hoy ese mismo gas aparece a la venta en plataformas digitales a 29 dólares la balita, fuera del alcance de la inmensa mayoría de los cubanos.

«Por estos días se ha vuelto relevante que mi lucha comenzó por algo tan básico como reclamar una forma de cocción de los alimentos para nuestras familias», escribió Calzadilla, quien reside en Madrid desde noviembre de 2023 tras salir al exilio junto a su esposo y tres hijos.

Publicación de Facebook/Amelia Calzadilla

Las plataformas Katapulk y Supermarket lanzaron la venta de balitas de gas a cubanos en la isla tras meses de ausencia total del producto en el mercado interno.

El precio de 29 USD resulta inalcanzable para quienes cobran en pesos cubanos: el salario medio en Cuba es de 2,100 CUP, lo que equivale a apenas unos pocos dólares. Según la infografía publicada por la propia Calzadilla, un cubano necesitaría trabajar aproximadamente cinco meses para costear una sola balita de gas.

«Mi lugar es al lado de la gente que hoy está indignada y preocupada», señaló la activista, y añadió: «No hay nada más político que las carencias… hablar de política es también hablar de una balita de gas para una madre desesperada que necesita ser defendida».

Calzadilla también respondió a quienes intentan deslegitimar su participación política argumentando que las carencias cotidianas no son razones válidas para involucrarse en la vida pública. «Han intentado invalidar mi derecho a participar en la política planteando que las carencias de millones no son razones válidas para involucrarse en la vida política de su nación», escribió.

El recorrido de Calzadilla desde vecina inconforme hasta opositora activa comenzó en enero de 2021, cuando denunció en Facebook que 58 núcleos familiares del municipio habanero del Cerro llevaban ocho años sin suministro de gas manufacturado, obligados a cocinar con electricidad justo cuando la «Tarea Ordenamiento» disparaba las tarifas eléctricas.

La Seguridad del Estado respondió con campañas de descrédito y difamación. Calzadilla explicó que esas presiones la «empujaron» a convertirse en activista y opositora, un proceso que culminó el pasado 27 de abril con la fundación del Partido Liberal Ortodoxo Cubano (PLOC), de centro-derecha liberal, inspirado en el ideario martiano y el libre mercado.

La crisis del gas licuado en Cuba es estructural. De los 1,7 millones de clientes de gas licuado en la isla, aproximadamente 834,000 —casi la mitad— no pudieron comprar el producto en las últimas distribuciones de abril de 2026.

En enero de 2025, provincias como Las Tunas, Villa Clara, Cienfuegos, Camagüey, Isla de la Juventud y Pinar del Río suspendieron la comercialización «hasta nuevo aviso» por «baja disponibilidad». El gobierno intentó paliar la situación con la expansión del gas manufacturado en La Habana, con una meta de 25,000 nuevos clientes, aunque solo el 16% de la población capitalina tiene acceso potencial a esa red.

La venta en plataformas digitales en dólares representa una nueva fase de la crisis: el régimen es incapaz de garantizar el suministro subsidiado y el producto reaparece en el mercado en moneda extranjera, inaccesible para quienes cobran en pesos.

Calzadilla, quien reveló las razones detrás de la fundación del PLOC a finales de abril, cerró su publicación con una frase que resume su trayectoria: «Pienso asumir con la cabeza en alto y con mucho orgullo mi lugar».