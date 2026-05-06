Estados Unidos confirma despliegue de un MV-22B Osprey en el mar Caribe

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El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM, por sus siglas en inglés) publicó este miércoles una imagen oficial de un avión MV-22B Osprey del Cuerpo de Marines preparándose para aterrizar a bordo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima en el mar Caribe.

La publicación no menciona a Cuba ni a ningún país específico. La zona concreta de la operación dentro del Caribe no fue divulgada, pero sí detallan que se desarrolla en el marco de la Operación Southern Spear.

El comunicado de SOUTHCOM señala que «las fuerzas militares de EE. UU. desplegadas en el área de responsabilidad del Comando Sur apoyan la Operación Southern Spear, dirigida por el Departamento de Guerra y la prioridad del presidente de interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria».

El MV-22B Osprey es una aeronave de tiltrotor —tecnología que combina rotores basculantes para despegar y aterrizar verticalmente como un helicóptero y luego inclinarlos para volar como avión turbohélice— capaz de transportar hasta 24 marines de combate a 240 nudos de velocidad de crucero.

La aeronave pertenece al 22nd MEU (22ª Unidad Expedicionaria de Marines), embarcada en el USS Iwo Jima desde finales de agosto de 2025.

En la operación participan SOUTHCOM, el USMC (Cuerpo de Marines de EE. UU.), la Armada estadounidense, MARFORSOUTH (Fuerzas de Marines del Sur) y NAVSOUS4THFLT (Cuarta Flota Naval del Sur), los componentes de marines y navales del Comando Sur responsables del Caribe, América Central y del Sur.

La Operación Southern Spear fue lanzada en septiembre de 2025 bajo la administración Trump para combatir el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental.

Este martes, la operación acumulaba más de 50 ataques cinéticos letales y aproximadamente 170 muertos, incluyendo dos el día anterior al publicarse esta imagen, calificados como «presuntos narcoterroristas».

El despliegue constituye la mayor presencia militar estadounidense en el Caribe desde la Crisis de los Misiles Cubanos de octubre de 1962, con un costo total estimado en unos 3,000 millones de dólares y picos de hasta 20 millones de dólares diarios.

El USS Iwo Jima opera junto al USS San Antonio y al USS Fort Lauderdale como parte del Iwo Jima Amphibious Ready Group (ARG).

En enero de 2026, EE. UU. reposicionó estos buques frente a la costa norte de Cuba, aunque el Caribe es una región extensa y las operaciones actuales no se circunscriben a ese punto.

El pasado 28 de abril, EE. UU. también activó el ejercicio militar FLEX2026 en Cayo Hueso, integrando inteligencia artificial, sistemas no tripulados y fuerzas navales tradicionales, en una escalada sostenida de la presencia militar estadounidense en el entorno inmediato de Cuba.

El régimen cubano ha sido señalado por Washington como actor que facilita el narcotráfico regional, aunque los comunicados oficiales de SOUTHCOM sobre la Operación Southern Spear no mencionan a la isla de forma explícita.

El Comando Sur ha advertido que «la región no es un entorno permisivo para actores maliciosos ni actividades ilícitas».

Este lunes, Trump afirmó que obtuvo «el 94% del voto cubano en Estados Unidos» y aseguró que eso le genera un compromiso con sus votantes. «Tengo una obligación de hacer algo por Cuba», dijo.

El presidente reiteró que el portaaviones USS Abraham Lincoln, probablemente a su regreso de Irán, podría hacer una parada estratégica en el Caribe, para detenerse «a un par de cientos de yardas de la costa» cubana.