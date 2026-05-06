Presidente dominicano Luis Abinader sobre Cuba: «No es un Estado democrático y tienen que hacer un cambio»

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, afirmó que Cuba «obviamente no es un Estado democrático» y aseguró que el régimen comprende que debe transformarse.

Sus declaraciones fueron con el periodista argentino Eduardo Feinmann para el programa «América Habla» de Infobae, en una entrevista realizada en el Palacio Nacional de Santo Domingo.

Cuando Feinmann le preguntó directamente si Cuba es una dictadura, Abinader evitó usar ese término y repitió en varias ocasiones su fórmula: «No es un Estado democrático. Ellos tienen su forma de elecciones, pero no es un Estado democrático».

El mandatario dominicano fue más allá y expresó cierto optimismo cauteloso sobre el futuro del régimen.

«Ellos tienen un sistema, una revolución, y yo creo que ellos mismos se están dando cuenta de que tienen que hacer un cambio, y están en esa dirección».

Sobre las sanciones estadounidenses, Abinader adoptó una posición pragmática.

«Cuba tiene que pasar a un proceso de reforma y de democratización. Entonces, lo que dé resultado para llevar ese proceso de reforma y democratización, yo pienso que tiene que realizarse», señaló, sin pronunciarse ideológicamente a favor ni en contra del embargo.

El presidente dominicano también reafirmó el alineamiento estratégico de su país: ante la pregunta de si su alianza es con Estados Unidos, respondió con una sola palabra: «Totalmente».

En la misma entrevista, Abinader denunció el fraude electoral en Venezuela y recordó su postura desde el inicio.

«Yo fui uno de los mayores opositores al robo de las elecciones que pasó en 2024. En mi toma de posesión fui duro y dije que nosotros íbamos a luchar por la democracia en Venezuela. Obviamente (en el gobierno de Nicolás Maduro) se robaron las elecciones», afirmó.

Esta posición es consistente con la trayectoria del mandatario: República Dominicana nunca reconoció la legitimidad de Maduro tras las elecciones de julio de 2024, y Abinader ha reiterado que su país «estará siempre del lado de la democracia, donde sea, cuando sea y ante quien sea».

Las declaraciones se producen en un momento de máxima presión internacional sobre La Habana. En marzo, Abinader participó en la cumbre «Escudo de las Américas» convocada por Trump en Miami, donde 12 líderes latinoamericanos firmaron una coalición dirigida explícitamente contra la influencia de Cuba, China e Irán en la región.

En ese encuentro, Trump auguró una nueva vida para Cuba y aseguró que el régimen atraviesa sus «últimos momentos».

Además, cuatro jefes de Estado le pidieron personalmente que se ocupe de Cuba, a lo que el presidente estadounidense respondió que «se encargaría de ello».

El régimen, por su parte, ha intentado presentar algunas medidas como señales de apertura económica, pero analistas consideran insuficientes las reformas anunciadas por Díaz-Canel para enfrentar la crisis estructural que atraviesa la isla.

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla calificó la cumbre de Miami de «reaccionaria» y «neocolonial», en lo que constituyó la respuesta oficial de La Habana ante el creciente cerco diplomático.