«¿Con qué corriente?» Cubanos ante el estreno de la novela brasileña 'Manía de Ti' en Cubavisión

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Cubavisión anunció este miércoles el estreno de la telenovela brasileña 'Manía de Ti' con un mensaje entusiasta en sus redes sociales; pero los cubanos respondieron que cualquier ilusión se desvanece ante la incertidumbre con el servicio eléctrico.

«¡POR FIN! HOY LLEGA LA OBSESIÓN DE LA QUE TODOS VAN A HABLAR», publicó el medio sobre el estreno de la novela, programando para las 8:45 de la noche. La respuesta popular, sin embargo, no tardó en resumirse en una sola pregunta: ¿con qué corriente?

"No sé con qué corriente se va a ver si nunca a esa hora hay"; "La Guiteras se parte de la risa con esto", fueron algunos comentarios al post.

La ironía es inevitable. Cuba atraviesa en mayo de 2026 una de sus peores crisis energéticas, con déficits de generación que superaron los 1,440 MW el pasado domingo y apagones de entre 18 y 24 horas diarias en provincias orientales como Holguín, Granma y Santiago de Cuba.

No es la primera vez que ocurre. En abril, cuando Cubavisión anunció la retransmisión de la novela brasileña 'Cosa más linda', los comentarios sarcásticos de cubanos en redes sociales se multiplicaron. Uno de ellos se hizo especialmente popular: «Yo veo todos los días una telenovela que se llama 'Cosa más oscura'».

'Manía de Ti' es la versión en español de Mania de Você, producida por TV Globo y escrita por João Emanuel Carneiro, autor conocido en Cuba por éxitos como 'Avenida Brasil' y 'Todas las Flores'. La trama sigue a dos mujeres nacidas el mismo día en contextos sociales opuestos —Viola, una joven humilde con talento para la cocina, y Luma, una chef adinerada y caprichosa— en el balneario de Angra dos Reis, Río de Janeiro, con un cuarteto amoroso que mezcla drama, romance, thriller y humor.

El reparto incluye a Gabz, Agatha Moreira, Chay Suede, Nicolas Prattes, Adriana Esteves, Mariana Ximenes y Rodrigo Lombardi. La novela se emitió en Brasil entre el 9 de septiembre de 2024 y el 28 de marzo de 2025, y llega a Cuba con meses de retraso, como es habitual con las producciones que adquiere el canal estatal.

Paradójicamente, Mania de Você fue considerada el mayor fracaso de audiencia en el horario de las nueve de la noche de Globo en Brasil.

Sin embargo, fue nominada al Emmy Internacional 2025 como Mejor Telenovela, y Nicolas Prattes ganó el premio Produ 2025 como Mejor Actor Protagonista de Novela Romántica.