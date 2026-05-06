Bruno Rodríguez acusa a Rubio de mentir sobre el embargo petrolero a Cuba

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla acusó este martes al secretario de Estado Marco Rubio de «mentir» al negar la existencia de un embargo petrolero contra Cuba, y lo señaló como el propio arquitecto de esa política de presión energética.

Rodríguez respondió en su cuenta de X a las declaraciones de Rubio desde el podio de la Casa Blanca, donde el secretario de Estado afirmó que «no existe un bloqueo petrolero contra Cuba como tal» y atribuyó la crisis energética de la isla al fin del petróleo subsidiado venezolano.

«Ha optado sencillamente por mentir. Contradice al Presidente y a la Vocera de la Casa Blanca», escribió el canciller cubano.

Rodríguez argumentó que la realidad es «inocultable»: el 29 de enero de 2026, Trump firmó una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a cualquier país que exporte combustibles a Cuba, y que en cuatro meses solo un barco de combustibles ha llegado a la isla.

«Se intimida y amenaza a todos nuestros proveedores en violación de las normas del libre comercio y la libertad de navegación», denunció el canciller.

Rodríguez también apuntó a la nueva orden ejecutiva firmada el 1 de mayo, que establece sanciones secundarias en el área de la energía, y acusó directamente a Rubio: «El Secretario sabe muy bien el daño y sufrimiento que causa hoy al pueblo cubano el cerco petrolero criminal que él mismo propuso a su Presidente».

Rubio, quien sustituyó a la secretaria de prensa Karoline Leavitt —de baja por maternidad— en la rueda de prensa del martes, ofreció una versión radicalmente distinta.

Según el secretario de Estado, Cuba recibía petróleo gratuito de Venezuela y revendía el 60% de ese crudo por dinero sin que beneficiara a la población. «Puedes imaginarte que hoy en día, con los precios del petróleo, nadie está regalando petróleo, mucho menos a un régimen fracasado», afirmó.

Rubio calificó al gobierno cubano de «estado fallido» dirigido por «comunistas incompetentes» y advirtió que «las cosas van a cambiar», sin anunciar medidas concretas.

La crisis energética que subyace al intercambio diplomático es devastadora para el pueblo cubano. El petróleo ruso apenas cubre el 10% de las necesidades energéticas de la isla, lo que se traduce en apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio.

El único cargamento significativo recibido desde enero fue el petrolero ruso Anatoli Kolodkin, con 730,000 barriles, que atracó en Matanzas el 31 de marzo como excepción humanitaria. Cuba produce internamente unos 40,000 barriles diarios frente a una demanda de entre 90,000 y 110,000.

El intercambio se produce en un contexto de escalada retórica.

Trump reiteró este martes que tiene «la obligación de hacer algo por Cuba» tras haber obtenido, según él, el 94% del voto cubano, mientras que Miguel Díaz-Canel invocó días atrás la doctrina de la «Guerra de Todo el Pueblo» y advirtió sobre una supuesta agresión militar inminente de Estados Unidos.

Rubio cerró su intervención con una advertencia que resume la postura de Washington: «Tenemos, a 90 millas de nuestras costas, un estado fallido que además es territorio favorable para algunos de nuestros adversarios. Así que es una situación inaceptable, y la abordaremos, pero no hoy».